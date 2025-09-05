En el Semáforo de este viernes 5 de setiembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el 12 y 13 de setiembre la selección peruana de tenis jugará Copa Davis contra Portugal en el Lawn Tennis Club. Segundo, los partidos políticos elegirán candidatos para 2026 mediante delegados en lugar de voto universal. Finalmente, Contraloría encontró irregularidades en obra municipal de Marcona que costó S/1,7 millones.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢LA RUTA DEL PAPA

El Mincetur y autoridades locales suscribieron convenios para consolidar la ruta turística “Caminos del papa León XIV”, una iniciativa que podría dinamizar el turismo en el norte del país. Esta propuesta busca capitalizar el legado pastoral del Sumo Pontífice, quien fue obispo de Chiclayo y es nacionalizado peruano desde el 2015. Sin embargo, la región carece de infraestructura adecuada para recibir turistas. Esperemos que los recursos invertidos generen desarrollo sostenible y no se conviertan en otra promesa incumplida.

🔴NO ALCANZARON LOS VOTOS PARA SANCIONAR A EXMINISTRO

El pleno del Congreso desestimó la acusación constitucional a Geiner Alvarado y rechazó inhabilitarlo por diez años. Con solo 38 votos a favor de los 66 requeridos, los parlamentarios ignoraron las evidencias que demuestran su participación en el decreto que benefició a alcaldes aliados del golpista expresidente Pedro Castillo. La decisión se produce pese a que la acusación contenía registros de visitas, reuniones secretas y fondos distribuidos.

🔴AGOSTO TEÑIDO DE SANGRE

Las cifras del Sinadef revelan una realidad alarmante: agosto cerró con 209 homicidios, con lo que se convirtió en el mes más violento del 2025. Esta dramática escalada marca un nuevo pico en la crisis de seguridad nacional. El Perú enfrenta una espiral de violencia sin precedentes que enluta a familias enteras y destroza la paz social. Este panorama desolador exige una respuesta urgente de las autoridades. Es imperativo que el gobierno implemente políticas efectivas, fortalezca la justicia y coordine acciones contundentes para detener esta escalada.