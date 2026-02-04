En el Semáforo de este miércoles 4 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Federación Nacional de Deportes Acuáticos creó la Ruta Olímpica para impulsar a deportistas en disciplinas olímpicas acuáticas, ofreciendo apoyo económico y técnico con subvenciones por seis meses. Segundo, investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú desarrollan el proyecto Scan Fish, que usa inteligencia artificial para modernizar la acuicultura, obteniendo imágenes internas de peces sin dañarlos y mejorando procesos reproductivos de especies como la tilapia y el paco. Finalmente, persisten problemas en el GORE del Callao, donde Ciro Castillo Rojo intentó ingresar tras revocarse su prisión preventiva, pero fue impedido por policías; la gobernadora interina confirmó que no se le permitiría retomar funciones por investigaciones de organización criminal y colusión agravada.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Programa Ruta Olímpica para los deportistas acuáticos

La Federación Nacional de Deportes Acuáticos creó la Ruta Olímpica, un programa que busca impulsar las carreras de deportistas que practican natación, natación artística o sincronizada, clavados, aguas abiertas y waterpolo, todas disciplinas olímpicas. El fin es que lleguen al máximo evento deportivo. La iniciativa contempla apoyo económico y técnico. Cada uno recibirá una subvención por seis meses. Después habrá una evaluación técnica para determinar su renovación.

🟢El uso de la IA para la crianza de los peces

Una iniciativa usa la tomografía de coherencia óptica (OCT) y la inteligencia artificial (IA) para modernizar la acuicultura nacional. Se trata del proyecto Scan Fish, liderado por un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A través de la tecnología, se pueden obtener imágenes internas de alta resolución de los peces sin causarles un daño físico, y así mejorar los procesos reproductivos de especies claves como la tilapia o de peces amazónicos como el paco o el sábalo.

🔴Los problemas en el GORE del Callao

Los líos en el Gobierno Regional (GORE) del Callao continúan. El último lunes, luego de que se revocara la orden de 24 meses de prisión preventiva para Ciro Castillo Rojo, este intentó entrar a la sede de la entidad, pero no pudo hacerlo porque el lugar estaba fuertemente resguardado por policías. Antes de esta situación, la gobernadora interina, Edita Vargas, había dicho que no se permitiría que Castillo, investigado por los delitos de organización criminal y colusión agravada, retomara sus funciones.