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Salir de la crisis

“El encargo que reciben los partidos con representación en el Congreso es enorme. ¿Podrán con la responsabilidad?”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    "En el Congreso podrían conformarse hasta tres bloques: derecha, centro e izquierda. El ideal es que se constituyan un oficialismo y una oposición política sólidos". Ilustración: Giovanni Tazza
    "En el Congreso podrían conformarse hasta tres bloques: derecha, centro e izquierda. El ideal es que se constituyan un oficialismo y una oposición política sólidos". Ilustración: Giovanni Tazza

    “Las misiones de observación electoral que siguieron el desarrollo en los comicios generales del Perú, el pasado domingo y lunes, manifestaron este martes su respaldo al proceso electoral, al calificarlo de creíble y transparente, a pesar de los problemas logísticos que generaron retrasos y sobre los que pidieron una exhaustiva investigación” (EFE, 14/4/26). Este es el resumen de lo ocurrido. En menos palabras aún: hubo algunas graves irregularidades logísticas, pero no fraude ni voluntad de fraude.

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