Salsa inclusiva en La Victoria, Cienciano aplasta a Botafogo 6-1 y Gobierno declara emergencia en Junín y Huancavelica

En el Semáforo de este sábado 15 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, destacamos el éxito de Rumba Salsera Diversa, fiesta mensual en La Victoria creada por Luis Gonzales que, nacida con fines benéficos, hoy brinda un espacio seguro e inclusivo donde la salsa une generaciones bajo estrictas normas de respeto. Segundo, celebramos la histórica goleada 6-1 de Cienciano sobre Botafogo en Cusco por la ida de octavos de la Sudamericana, triunfo que afianza su invicto internacional y confirma su poderío en la altura. Finalmente, el Gobierno declaró emergencia por 60 días en varios distritos de Junín y Huancavelica por los recientes sismos, medida para agilizar la respuesta y rehabilitación de viviendas e infraestructura con apoyo de Indeci.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LA FIESTA DE LA SALSA

Lo que comenzó como una reunión familiar para recaudar fondos se convirtió en Rumba Salsera Diversa, una fiesta mensual que reúne a cientos de personas en La Victoria. Creada por Luis Gonzales, la propuesta busca ofrecer un espacio seguro, respetuoso e incluyente para personas de distintas edades e identidades. La salsa funciona como punto de encuentro entre generaciones, mientras estrictas normas de respeto y medidas de seguridad garantizan un ambiente libre de acoso. La comunidad continúa creciendo y busca expandirse fuera de Lima.

🟢HISTÓRICO TRIUNFO DE CIENCIANO

Cienciano protagonizó una histórica goleada por 6-1 sobre Botafogo en Cusco, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo cusqueño demostró nuevamente su fortaleza jugando en altura y quedó muy cerca de avanzar a cuartos de final, aunque deberá disputar la revancha en Brasil. Con este triunfo, el conjunto dirigido por Horacio Melgarejo mantiene su invicto internacional y suma 15 goles en seis partidos, consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.

🔴LOS ESTRAGOS DEL TERREMOTO

Las graves consecuencias de los sismos obligaron al Gobierno a declarar por 60 días el estado de emergencia en varios distritos de Junín y Huancavelica. La medida, oficializada mediante decreto supremo, permitirá ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación, principalmente en viviendas e infraestructura educativa. Los gobiernos regionales y municipales trabajarán con apoyo técnico de Indeci y de distintos ministerios para atender a las familias afectadas y acelerar la recuperación de las zonas dañadas.