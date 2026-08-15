El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Salsa inclusiva en La Victoria, Cienciano aplasta a Botafogo 6-1 y Gobierno declara emergencia en Junín y Huancavelica

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 15 de agosto.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Cienciano vs Garcilaso EN VIVO por el Torneo Clausura | Foto: Liga 1
    Cienciano vs Garcilaso EN VIVO por el Torneo Clausura | Foto: Liga 1

    En el Semáforo de este sábado 15 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, destacamos el éxito de Rumba Salsera Diversa, fiesta mensual en La Victoria creada por Luis Gonzales que, nacida con fines benéficos, hoy brinda un espacio seguro e inclusivo donde la salsa une generaciones bajo estrictas normas de respeto. Segundo, celebramos la histórica goleada 6-1 de Cienciano sobre Botafogo en Cusco por la ida de octavos de la Sudamericana, triunfo que afianza su invicto internacional y confirma su poderío en la altura. Finalmente, el Gobierno declaró emergencia por 60 días en varios distritos de Junín y Huancavelica por los recientes sismos, medida para agilizar la respuesta y rehabilitación de viviendas e infraestructura con apoyo de Indeci.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.