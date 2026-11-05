Salvemos la casa hacienda del olvido y la destrucción

En 1997, el desaparecido Banco Latino publicó un libro ilustrado titulado “La hacienda en el Perú: historia y leyenda”, que narra la historia de la hacienda, cuya aparición en el Perú se remonta a los inicios del virreinato y que estuvo vinculada al quehacer histórico, social y económico del país durante cinco siglos.

En nuestro país, la arqueología se ha concentrado desde siempre en las edificaciones preincas e incas. En general, poca importancia se le ha dado al patrimonio virreinal y republicano del siglo XIX a excepción de las iglesias, lo que se ha podido apreciar con el descuido y abandono de las casonas de los centros históricos que, si no fuese por contadas entidades —entre las que destaca Prolima—, estarían condenadas a ser arrasadas por una malentendida modernidad.

Dentro de ese patrimonio, la conservación de la casa hacienda ha sido la más castigada por el descuido y el olvido de las entidades llamadas a protegerla. Esta falta de valoración, a mi juicio, tiene mucho que ver con la denostada figura del hacendado o ‘gamonal’, retratada peyorativamente por autores socialistas e indigenistas como José Carlos Mariátegui o José María Arguedas.

Solo en Lima existen varias ruinas de casas hacienda, como la casa hacienda Buena Vista, cerca del distrito de Pachacámac; la casa hacienda Infantas, en San Martín de Porres; o la casa hacienda Punchauca, en Carabayllo. Esta última es célebre por ser donde se llevó a cabo la entrevista entre el general don José de San Martín y el virrey del Perú, don Joaquín de la Pezuela, y hoy se encuentra en total abandono.

La casa hacienda es un importante testigo de nuestro pasado en cuanto a realidades sociales, económicas y productivas que se extendió por cinco siglos. Es necesario recuperar su historia e interpretarla bajo las particularidades de sus diferentes épocas, considerando también las campañas militares externas e internas, así como el papel de la Iglesia en ellas respecto a la educación y la socialización, y muchos otros aspectos que han sido dejados de lado indebidamente.

El Ministerio de Cultura debería realizar una labor más efectiva y eficiente en este sentido: desarrollar un programa de recuperación de las casas hacienda a nivel nacional, utilizando modelos de asociación público-privada como en el exitoso caso de la Huaca Pucllana y su restaurante.

Sin embargo, hasta la fecha, ese ministerio no ha podido, por ejemplo, recuperar la Quinta de Presa —magnífico monumento de fines del siglo XVIII en el que se viene trabajando desde el 2021—, lo cual difiere de la agilidad y el profesionalismo con que Prolima nos regala continuamente, tanto a peruanos como a extranjeros en general, la recuperación de monumentos en el centro histórico de la capital.

Por suerte, existen importantes excepciones como las casas hacienda Moreyra, hoy convertida en restaurante en San Isidro, o San José de Chincha, conservada por sus propietarios por más de un siglo, la familia Cillóniz, quienes han sabido preservar este legado que no solo brinda comodidad a sus huéspedes, sino que tiene mucha historia que contar, como estoy seguro la tendrían muchos de los monumentos hoy abandonados en el Perú, pero aún en pie, que se resisten a desaparecer. Recuperarlos para todos es un gran desafío público-privado, que ojalá se tome en serio y se haga.