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Salvemos la casa hacienda del olvido y la destrucción

“En general, poca importancia se le ha dado al patrimonio virreinal y republicano del siglo XIX a excepción de las iglesias”.

    Juan Carlos Llosa Pazos
    Por

    Director Ejecutivo del Instituto Mariano Eduardo de Rivero y Ustáriz

    icono te lo cuento
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    Resumen

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    La casa hacienda Moreyra, hoy convertida en un restaurante peruano. Foto: GEC
    La casa hacienda Moreyra, hoy convertida en un restaurante peruano. Foto: GEC

    En 1997, el desaparecido Banco Latino publicó un libro ilustrado titulado “La hacienda en el Perú: historia y leyenda”, que narra la historia de la hacienda, cuya aparición en el Perú se remonta a los inicios del virreinato y que estuvo vinculada al quehacer histórico, social y económico del país durante cinco siglos.

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