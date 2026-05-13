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Sánchez, Pérez y Humala: el rostro de una crisis nacional anunciada

“Cuando se destruye la confianza, se paraliza la inversión; y cuando se paraliza la inversión, quienes terminan pagando las consecuencias no son los políticos”.

    Carlos Arias Suárez
    Por

    Abogado y Magíster en Política Jurisdiccional

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    Roberto Sánchez y Antauro Humala son todavía firmes aliados, según sus críticos.
    Roberto Sánchez y Antauro Humala son todavía firmes aliados, según sus críticos.
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    El Perú atraviesa su hora cero. En menos de un mes, el país deberá elegir entre dos candidatos que, juntos, no representan siquiera al 30 % del electorado. Dos opciones marcadas por cuestionamientos políticos, jurídicos y éticos; dos proyectos que difícilmente generan confianza en una ciudadanía agotada por años de inestabilidad, corrupción y polarización.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.