Se lanza la herramienta “Dicho y hecho”, Expomina proyecta US$300 millones en inversiones y distritos limeños presentan retraso en obras de prevención ante El Niño

En el Semáforo de este viernes 11 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la herramienta periodística “Dicho y hecho” de El Comercio y la Universidad del Pacífico reveló que los gobernadores regionales solo cumplieron 169 de 1.421 promesas. Segundo, Expomina Perú 2026 proyecta más de US$300 millones en inversiones mineras tras el anuncio de reducir trabas burocráticas, exigiendo un desarrollo sostenible. Finalmente, alarma que nueve de los 18 distritos limeños más vulnerables ante El Niño presenten graves retrasos en su presupuesto de prevención, urgiendo acelerar las obras.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Transparencia que todos merecemos

El Comercio vuelve a demostrar su vocación de servicio público con “Dicho y hecho”, una herramienta desarrollada por el Laboratorio Universitario junto a estudiantes de Humanidades Digitales de la Universidad del Pacífico. La herramienta permite a cualquier ciudadano verificar si los gobernadores regionales cumplieron sus promesas: de 1.421 medibles, solo 169 se cumplieron y 700 quedaron sin ejecutar. Este periodismo de datos, que une aulas y tecnología, fortalece la democracia y eleva el debate.

🟢La minería que impulsa al Perú

Expomina Perú 2026 confirma el potencial de la minería como motor de desarrollo: inversiones por más de US$300 millones y más de mil stands. El anuncio del Gobierno de reducir barreras burocráticas y ser facilitador envía una señal de confianza a los inversionistas. Si se traduce en empleo, infraestructura y desarrollo regional, todos ganamos. El reto es que esa riqueza se convierta en un desarrollo sostenible y los recursos que la minería genera lleguen a todo el país.

🔴La prevención que no llega

Es inadmisible que, ante un fenómeno de El Niño de magnitud extraordinaria, nueve de los 18 distritos limeños más vulnerables estén retrasados en el gasto para desastres. Chosica, con 21 quebradas activables, aún debe ejecutar el 70% de su presupuesto. Millones de familias quedan expuestas a huaicos por la inacción municipal. Las autoridades no pueden seguir administrando la emergencia sin prevenirla. Se deben acelerar las obras de protección, reubicar a las poblaciones en riesgo y rendir cuentas antes de que sea tarde.