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Se lanza la herramienta “Dicho y hecho”, Expomina proyecta US$300 millones en inversiones y distritos limeños presentan retraso en obras de prevención ante El Niño

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 11 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    En el Semáforo de este viernes 11 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la herramienta periodística “Dicho y hecho” de El Comercio y la Universidad del Pacífico reveló que los gobernadores regionales solo cumplieron 169 de 1.421 promesas. Segundo, Expomina Perú 2026 proyecta más de US$300 millones en inversiones mineras tras el anuncio de reducir trabas burocráticas, exigiendo un desarrollo sostenible. Finalmente, alarma que nueve de los 18 distritos limeños más vulnerables ante El Niño presenten graves retrasos en su presupuesto de prevención, urgiendo acelerar las obras.

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