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Se termina de procesar el 100% de actas electorales, desvíos por línea 4 del Metro de Lima y el Callao llega a 77 homicidios en lo que va del año

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este domingo 14 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    En el Semáforo de este domingo 14 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, se completó el procesamiento del 100% de las actas electorales, incluidas las de zonas fronterizas, lo que confirma el correcto funcionamiento del sistema democrático. Segundo, las obras de la línea 4 del metro generan desvíos en la avenida Faucett y, aunque beneficiarán la conexión con el aeropuerto, podrían agravar el tránsito en la zona. Finalmente, el asesinato de un prestamista en Carmen de la Legua elevó a 77 los homicidios en el Callao este año, lo que exige una respuesta urgente de las autoridades.

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