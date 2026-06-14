Se termina de procesar el 100% de actas electorales, desvíos por línea 4 del Metro de Lima y el Callao llega a 77 homicidios en lo que va del año

En el Semáforo de este domingo 14 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, se completó el procesamiento del 100% de las actas electorales, incluidas las de zonas fronterizas, lo que confirma el correcto funcionamiento del sistema democrático. Segundo, las obras de la línea 4 del metro generan desvíos en la avenida Faucett y, aunque beneficiarán la conexión con el aeropuerto, podrían agravar el tránsito en la zona. Finalmente, el asesinato de un prestamista en Carmen de la Legua elevó a 77 los homicidios en el Callao este año, lo que exige una respuesta urgente de las autoridades.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Todos los votos han sido procesados

Se culminó el procesamiento del 100% de las actas electorales, incluidas las nueve últimas provenientes de localidades fronterizas en la selva. Que ningún voto quede sin procesar, sin importar la distancia o la dificultad geográfica a menos de una semana de realizados los comicios, es exactamente el estándar que una democracia exige. Este resultado debe celebrarse: el sistema, en esta oportunidad, funcionó, la voluntad popular fue recogida en su totalidad.

🟡Desvíos por obras de la línea 4 del metro

La construcción del pozo de ventilación de la línea 4 del metro obliga a desvíos en la avenida Faucett desde este domingo, con un tramo restringido entre la Av. Argentina y la Av. 28 de Julio. El beneficio a largo plazo es innegable: una conexión subterránea hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, el que la línea 2 esté aún sin culminar y no haya fecha definida para el levantamiento de restricciones traen un riesgo de alto tránsito vehicular por esa zona. A tomar precauciones.

🔴No hay quién los detenga

El asesinato de César Chávez Delgado, prestamista de 53 años, en Carmen de la Legua a metros de un colegio, eleva a 77 los homicidios en el Callao en lo que va del año. La ejecución ocurrió en plena salida escolar, ante vecinos que debieron brindar ellos mismos los primeros auxilios. Las autoridades regionales y el Ministerio del Interior tienen que actuar con urgencia: más patrullaje, inteligencia policial efectiva y presencia real del Estado en cada cuadra del primer puerto para evitar que esta lamentable cifra se siga incrementando.