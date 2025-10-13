En el Semáforo de este lunes 13 de octubre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: la segunda audiencia universitaria, organizada por El Comercio, se realizará en la Universidad Científica del Sur los sábados 18 y 25 de octubre. Los estudiantes podrán debatir sus inquietudes sobre las elecciones del 2026. El segundo tema: los hermanos Jorge y Deysi Cori lograron los títulos absoluto y femenino en el Campeonato Nacional Superior de Ajedrez 2025. Por último, Dina Boluarte acabó su mandato presidencial con 3% de aprobación y 95% de desaprobación, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢LUGAR Y FECHA PARA LA SEGUNDA AUDIENCIA UNIVERSITARIA

El Campus Villa de la Universidad Científica del Sur será sede de la segunda fecha del programa Audiencias Universitarias, que El Comercio organiza con el apoyo técnico de IDEA Internacional. La audiencia se realizará en dos fechas: el sábado 18 de este mes se desarrollará un taller en el que los estudiantes se reunirán para debatir sus inquietudes (en torno a temas de las elecciones del 2026); y el sábado 25 formularán preguntas a congresistas.

🟢LOS HERMANOS CORI, CAMPEONES NACIONALES DE AJEDREZ

Un nuevo gran logro de los talentosos hermanos Jorge y Deysi Cori: se coronaron campeones nacionales absoluto y femenino, respectivamente, en el Torneo Nacional Superior de Ajedrez 2025, que se disputó en los últimos días. Como Deysi Cori contó, su título de campeona nacional femenina además la clasificó a dos importantes eventos del deporte: el Sudamericano de Ajedrez de Chile y el mundial femenino por equipos de España.

🔴DINA BOLUARTE DEJÓ LA PRESIDENCIA CON 3% DE APROBACIÓN

Dina Boluarte terminó su mandato presidencial con la misma tendencia de los últimos meses respecto a su baja popularidad: 3% de aprobación y 95% de desaprobación, según la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio, cuyo trabajo de campo se efectuó antes de que el Congreso la vacara de la presidencia, la madrugada del viernes 10. En el sur del país es donde las cifras son más críticas: 2% de aprobación y 97% de desaprobación.