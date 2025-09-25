En el Semáforo de este miércoles 24 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la segunda moción de censura contra Santiváñez responde a audios sobre presuntos favores a ‘El Diablo’, expolicía de Los Pulpos. Segundo, transportistas del Callao subirán pasajes por extorsiones, medida lamentable pero comprensible. Finalmente, Trump vincula incorrectamente el paracetamol con autismo, afirmación desmentida por OMS que genera desinformación peligrosa en embarazadas.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢SEGUNDA CENSURA

La moción de censura contra Juan José Santiváñez representa un paso necesario hacia la transparencia institucional. Respaldada por legisladores de diversas bancadas, responde a audios que revelan cómo presuntamente Santiváñez solicitó favores al hoy primer ministro Eduardo Arana para beneficiar a Miguel Salirrosas, alias ‘El Diablo’, expolicía condenado por integrar Los Pulpos. Esta es la segunda moción de censura que afronta Santiváñez, puesto que fue censurado en marzo como ministro del Interior.

🔴LAMENTABLE, PERO ENTENDIBLE MEDIDA

Los transportistas del Callao que han anunciado que subirán pasajes para enfrentar extorsiones toman una medida lamentable, pero comprensible. Ante el cobro de cupos de múltiples bandas criminales, se ven obligados a trasladar estos costos ilícitos a usuarios. Es entendible que trabajadores busquen proteger vidas y sostener ingresos. Lamentablemente, el costo de inseguridad y la ineficacia estatal para combatir el crimen organizado terminan siendo asumidos por ciudadanos comunes.

🔴INACEPTABLE ASOCIACIÓN

Las declaraciones de Trump vinculando el paracetamol durante embarazo con el autismo constituyen una inaceptable asociación sin fundamento científico sólido. Organismos como la OMS y la Agencia Europea del Medicamento han desmentido categóricamente estas afirmaciones. Esta peligrosa asociación puede generar terror infundado en embarazadas, llevándolas a evitar un medicamento seguro para tratar fiebre y dolor. Trump ignora que el paracetamol es el único analgésico recomendado durante la gestación.