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Segundo tiempo: la cancha no está pareja

“Es un peligro real que la ausencia de las fuerzas del orden pueda generar zonas liberadas en las que no puedan entrar fiscalizadores de los organismos electorales ni los personeros de los partidos”.

    Adriana Tudela
    Por

    Congresista de Avanza País

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    Las graves irregularidades de la primera vuelta han proyectado una sombra de sospecha sobre el proceso electoral y han generado, justificadamente, altos niveles de desconfianza en la ciudadanía respecto al resultado que terminará viéndose seriamente afectado por esto. Si bien es muy difícil creer que lo ocurrido fue producto de la casualidad y lo objetivo es que haya un sector del electorado y candidatos que se han visto perjudicados, también es una realidad que anular las elecciones no solo no produciría un resultado como el que esperan quienes así lo piden, sino que sería extremadamente complicado en la práctica.

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