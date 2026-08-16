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Seguridad ciudadana: no volvamos a equivocarnos

“Si el problema es la capacidad del Estado para comprar e instalar sistemas, recurramos a mecanismos que incorporen gestión privada”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    No soy especialista en seguridad ciudadana y escribo desde la perspectiva de un ciudadano que escucha los planes del Gobierno, observa las calles y se hace preguntas que merecen respuestas antes de ensayar fórmulas conocidas.

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