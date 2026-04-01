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Seguridad energética: una prioridad estratégica para el país

“Garantizar la seguridad energética es una necesidad técnica y a la vez, una condición indispensable para el desarrollo económico”.

    Jaime Ruiz Béjar
    Por

    Decano del Colegio de Ingenieros del Perú

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    El reciente incidente que afectó el transporte de gas natural hacia el sur del país, además de generar preocupación por el abastecimiento y el alza de precios de los combustibles, volvió a poner en evidencia una vulnerabilidad estructural que nuestro país no puede seguir postergando: la dependencia de un único sistema de transporte de gas.

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