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Seguridad: urgen políticas estratégicas

“En paralelo, pensando en el mediano plazo, es fundamental desarrollar la pequeña producción agropecuaria y, ciertamente, reducir de manera sustancial la pobreza rural y la de ciudades como Lima”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La lucha contra el crimen organizado será larga, pero requiere definir políticas estratégicas". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La lucha contra el crimen organizado será larga, pero requiere definir políticas estratégicas". Ilustración: Giovanni Tazza

    La lucha contra el crimen organizado será larga, pero requiere definir políticas estratégicas. Noam López, politólogo especialista en seguridad, sugiere algunas líneas centrales de actuación estatal. La primera, invertir en inteligencia estratégica prospectiva; es decir, una inteligencia que induzca a adelantarse a los delitos, y no solo ni principalmente a reaccionar ante los ya cometidos. Esta labor es útil frente a diversos tipos de delitos, como las extorsiones, el narcotráfico y la minería ilegal.

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