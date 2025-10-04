En el Semáforo de este jueves 2 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el Señor de los Milagros inicia hoy su primer recorrido procesional desde Las Nazarenas por el centro de Lima, siendo la primera de seis procesiones hasta el 1 de noviembre. Segundo, el nuevo ministro de Justicia, Juan Manuel Cavero, enfrenta 14 investigaciones penales (cuatro vigentes) y fue retirado en 2018 del MTC por irregularidades en licencias de conducir. Finalmente, Piura sufre crisis eléctrica por falta de gas natural, causando apagones en la región y Tumbes, con la central Malacas operando al 30% debido a que la refinería de Talara acapara el combustible.

🟢EL SEÑOR DE LOS MILAGROS EMPIEZA SU RECORRIDO

Al mediodía de hoy, la imagen del Señor de los Milagros saldrá de la iglesia de Las Nazarenas para realizar su primer recorrido por las calles de Lima con sus fieles. Será una ruta corta del Cristo Moreno por el centro de la ciudad: la avenida Emancipación, los jirones Chancay y Conde de Superunda y, por último, la avenida Tacna. Además de la procesión de hoy, están programadas otras cinco: el sábado 18, el domingo 19, el domingo 26, el martes 28 y el sábado 1 de noviembre (clausura).

🔴NUEVO MINISTRO TAMBIÉN AFRONTA INVESTIGACIONES

Como Juan José Santiváñez, su precedesor en el cargo, el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Manuel Cavero, tiene cuestionamientos e investigaciones fiscales. Según fuentes del Ministerio Público, registra 14 investigaciones penales, de las cuales cuatro están vigentes. Además, en el 2018 fue retirado como gerente de Circulación y Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones luego de que El Comercio revelara fallas en la emisión de licencias de conducir.

🔴CRISIS ELÉCTRICA EN PIURA POR FALTA DE GAS

Una situación compleja atraviesa el sector eléctrico en Piura por la ausencia de gas natural para generación eléctrica, lo que ha llevado a por lo menos dos apagones en la región y en Tumbes. La central térmica Malacas, de Enel Generación Piura, está trabajando a menos del 30% de su capacidad. De acuerdo con el gerente general de la compañía, el problema se desencadenó por la puesta en marcha de la nueva refinería de Talara, en el 2023, que acapara el gas que antes estaba disponible para Malacas.