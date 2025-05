´

Según el arqueólogo y antropólogo Luis Guillermo Lumbreras, podemos notar la presencia de señoríos bastante temprano en el Perú prehispánico. Lumbreras sugiere que una vez desarrollada la agricultura, es decir, la domesticación de las plantas, hubo la necesidad de la domesticación del tiempo. Un grupo de genios matemáticos y astrónomos hace más de seis mil años atrás se dedicó exclusivamente a la observación de los astros, cosa que hasta el día de hoy se hace para la predicción del tiempo.

Lo cierto es que esta casta de genios matemáticos que sabían observar la naturaleza adquirió poder político por ese conocimiento que pocos tenían y que ellos dominaban: predecir algo tan vital y difícil de observar como los cambios de clima en los Andes. Esto les dio derecho de vivir de los excedentes de la agricultura que les eran otorgados por la población dependiente.

La nueva casta de observadores de la naturaleza adquirió un poder que complementó con una arquitectura, que a la luz de la actualidad pareciera terrorífica, donde aparentemente un ser con rostro de jaguar y sus colmillos eran laboriosa y simétricamente labrados en piedra. Aparecieron, pues, imágenes líticas de seres que combinaban muchos elementos de la naturaleza rematados por un gran lagarto, como se observa en el obelisco Tello. También en la estela Raimondi tenemos una divinidad con mirada fiera premunida por dos báculos que sería un elemento constante en las culturas prehispánicas y que nos sugiere una cosmovisión basada en una dualidad armoniosa, los opuestos que se complementan.

Nacían los primeros señoríos y las primeras aristocracias en los Andes. En realidad, Lumbreras hacía una reconstrucción de lo que posiblemente habría pasado, sugiriendo un gobierno del terror. Guardando las distancias, algo similar sigue pasándonos seis mil años después.

Estamos en una democracia, pero las decisiones se toman de forma arbitraria y la represión es fortísima en las marchas. Ya no somos un señorío, pero el poder parece organizarse en torno a una aristocracia que se protege a sí misma y lucha por sus propios beneficios. El arte parece estar siendo orientado hacia el interés del grupo dominante, siendo el arte libre boicoteado al limitarle los financiamientos, quitando las regalías y acrecentando la posibilidad de censura.

La represión es radical y sangrienta, el orden congresal es una fuerza percibida como lejana y tan omnipotente que parece haber invitado a la resignación y curiosamente es desde el poder donde se producen símbolos y ceremonias, ya sean juramentaciones, desfiles o discursos que recuerdan la necesidad de “mostrar” dominio de los grandes señores de la antigüedad.

¿Cómo llegamos a esta situación? Los grandes señoríos son cosas del pasado, pero lo que ha regresado es una cultura electoral que sacrifica democracia por orden y un gusto por “tecnócratas” sumamente prácticos en el gobierno. Como si fuera poco, los candidatos son caudillos con carisma por los que se vota y no por sus planes de gobierno. Los discursos que promueven señalan que son el mal menor, pues, de no ganar ellos o ellas, se establecería el terror. Otra vez el terror, siempre el terror.

Que las próximas elecciones nos recojan aleccionados y alertas, que no seamos distraídos por tanto consumo y que participemos mejor en la política del país sin guiarnos por el miedo, pero sí por el trabajo conjunto. Es importante instaurar una educación electoral desde ya para que no cometamos los mismos errores que hemos estado cometiendo.

La historia nos enseña que los gobiernos basados en el miedo no duran mucho, de eso fue testigo el poderoso dios jaguar, que vio su hegemonía cultural desvanecerse. Cosa curiosa, el sinónimo de jaguar es otorongo, un ser que no come a su misma especie. Es el animal tótem de nuestro Congreso, pero ya no el de nosotros.