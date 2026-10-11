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Si gana Bolsonaro, México se queda solo

“Podría darse un ‘efecto Bolsonaro’ en México si un gobierno de derecha en Brasil tuviera éxito con su plan de aplicar la ‘mano dura’ contra el crimen organizado”.

    Andrés Oppenheimer
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Si Flávio Bolsonaro gana la segunda vuelta electoral en Brasil el 25 de octubre, como es muy posible, México se va a quedar muy solo en América Latina. Todos los países grandes de la región, excepto México, tendrían gobiernos de derecha, lo que podría dificultarle la vida a la presidenta Claudia Sheinbaum en varios frentes.

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