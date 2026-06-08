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Si la policía no libera las vías bloqueadas, ¿para qué la tenemos?

“Que se haya hecho costumbre y tradición violar el derecho a transitar libremente a modo de chantaje es una lacra que debe desaparecer”.

    Federico Prieto Celi
    Por

    Periodista

    fprieto@comercio.com.pe

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    Carretera bloqueada en distrito de Ocoña. Foto: difusión.
    Carretera bloqueada en distrito de Ocoña. Foto: difusión.

    El artículo 131 de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas reza: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Y la Constitución Política del Estado afirma en su artículo 211 y 212: “Toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería, y a reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas”.

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