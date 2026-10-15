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Si no es por el fondo, al menos por las formas

“El ‘gobierno del orden’ podría correr el riesgo de convertir su lucha contra la inseguridad en una cuestión de arengas más que de resultados tangibles”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)
    Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros. (Foto: PCM)

    La escena no es nueva, pero resulta particularmente gráfica para reseñar el rumbo que puede ir tomando el debate político. Se trata de aquella en la que senadores de la República y ministros de Estado protagonizaron un tenso y acalorado incidente, que incluyó despliegue físico e incremento de decibeles.

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