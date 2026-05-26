Siete nuevos malls en Lima generarán trabajo; empleo formal sube 4,6%; gobernadora Vásquez sentenciada por corrupción

En el Semáforo de este martes 26 de mayo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, la apertura de nuevos centros comerciales refleja dinamismo económico y genera empleo y desarrollo. Segundo, el BCR reporta un alza del empleo formal y de la masa salarial, aunque persisten problemas laborales de fondo. Finalmente, la condena de Rosa Vásquez evidencia el impacto de la corrupción en la política regional.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Dinamismo económico a través del ‘retail’

La próxima inauguración de hasta siete nuevos centros comerciales en Lima y otras regiones refleja un momento de dinamismo económico que merece ser valorado. Estas inversiones no solo movilizan más de 250 millones de soles, sino que también abren oportunidades de empleo, consumo y desarrollo para miles de familias. En un país que necesita señales de confianza, estos proyectos de ‘retail’ muestran que aún hay espacio para crecer, modernizar servicios y acercar nuevas experiencias comerciales a más peruanos.

🟢Cifras que alivian

El reciente reporte del BCR revela que el empleo formal creció 4,6% en marzo, sumando dos años de expansión continua. Asimismo, la masa salarial repuntó un notable 9% en términos reales. Son cifras innegablemente positivas que evidencian cierta resiliencia económica. No obstante, detrás de los 290 mil nuevos puestos creados, nuestro mercado laboral aún arrastra carencias estructurales severas que deben ser abordadas por el próximo gobierno.

🔴Otro gobernador regional condenado

La captura ordenada contra la gobernadora regional de Lima Provincias, Rosa Vásquez, tras la ratificación judicial de su condena por peculado y el caso del Centro Cívico de Matucana, retrata una política regional erosionada por la impunidad y la corrupción. Este hecho evidencia cómo el poder político puede sobrevivir demasiados años sobre sospechas graves, mientras los ciudadanos pagan el costo del descrédito institucional y el daño que este genera.