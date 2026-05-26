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Siete nuevos malls en Lima generarán trabajo; empleo formal sube 4,6%; gobernadora Vásquez sentenciada por corrupción

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 26 de mayo.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: ANDINA)
    (Foto: ANDINA)

    En el Semáforo de este martes 26 de mayo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, la apertura de nuevos centros comerciales refleja dinamismo económico y genera empleo y desarrollo. Segundo, el BCR reporta un alza del empleo formal y de la masa salarial, aunque persisten problemas laborales de fondo. Finalmente, la condena de Rosa Vásquez evidencia el impacto de la corrupción en la política regional.

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