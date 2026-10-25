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Sillas vacías

“Este episodio de la delegación de facultades ha demostrado que la bicameralidad no ha creado un espacio de deliberación, sino que ha vuelto a construir las barricadas y que la guerra fría ha empezado”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Todos –hasta muchos excongresistas de derecha– sabían que el modelo de bicameralidad que se había aprobado era no solo precario, sino que iba a terminar tensando las relaciones entre ambas cámaras. La bicameralidad, en todos los países donde funciona bien, lo hace cuando las dos cámaras, por más rivales que sean, respetan a sus opositores, aunque sean capaces de ironizar con fiereza en sus intervenciones parlamentarias. Exige una cultura democrática y de paciencia que los parlamentarios peruanos no han cultivado. Por eso, de los creadores del parlamentarismo Frankenstein, llega a ustedes el bicameralismo Frankenstein.

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