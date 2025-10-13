El Congreso ha hecho un mal cálculo al elegir a José Jerí como presidente interino. No solo porque se le percibe como la continuidad de un sistema mafioso manejado por el Parlamento, sino porque asume la presidencia sin capital político propio que le permita construir legitimidad social.

El capital político es el conjunto de recursos intangibles que permiten a un político liderar, negociar e influir, tales como la credibilidad, experiencia, mérito, carisma, origen, apoyo de grupos de interés, lucha contra un hartazgo social, un discurso de rechazo a las élites, capacidad de movilizar recursos o personas, etc. Todos los presidentes que hemos tenido desde el 2001 llegaron con algún capital político, incluso Boluarte, aunque no logró construir legitimidad alguna.

Toledo (2001-2006): tenía alto respaldo popular por enarbolar la bandera de la recuperación de la democracia frente al autoritarismo fujimorista, y era una persona que tenía mérito por haber ascendido socialmente desde su origen humilde (“el cholo de Harvard”). Tenía apoyo en el sur andino y sectores populares.

García (2006-2011): se basaba en el aparato de un partido de alcance nacional (Apra), obtuvo el respaldo de sectores empresariales (sobre todo porque la alternativa era el Humala radical) y tenía experiencia pública.

Humala (2011-2016): se presentó bajo un discurso nacionalista de izquierda que representaba a los excluidos, y ganó el apoyo del sur andino, comunidades indígenas y sectores antisistema. Tuvo que hacer ciertas concesiones para posicionarse como alguien que no arrasaría con la economía y las instituciones.

PPK (2016-2018): tenía el apoyo de la clase media limeña y de sectores urbanos, y el respaldo de los tecnócratas y la comunidad internacional. Se presentó con la imagen de un tecnócrata liberal con un discurso pro inversión y una alternativa democrática frente a su contendora fujimorista.

Vizcarra (2018-2020): consiguió rápidamente respaldo popular por sus reformas políticas y enfrentarse al Congreso fujimorista. Se trataba de un ingeniero de provincia con imagen de eficiencia y lucha contra la corrupción en su región.

Sagasti (2020-2021): ganó rápidamente la imagen de ser una persona con alta preparación, decencia y tecnocracia. Trajo calma al país tras la crisis del gobierno de Merino. Logró el respaldo de sectores urbanos, jóvenes y de la clase media.

Castillo (2021-2022): imagen de un ‘outsider’ honesto que venía de abajo (maestro rural y sindicalista), y que rechazaba a la élite tradicional limeña. Ganó gran apoyo del mundo rural, campesinos y sectores excluidos del sistema.

Boluarte (2022-2025): llegó al poder tras la vacancia de Castillo, fue la primera mujer presidenta (y de provincia). Su mayor capital fue lograr que se generara una coalición en el Congreso de izquierdas y derechas que la sostuviera en el poder, a pesar de ser la nada como gobernante.

El nuevo presidente Jerí ha mostrado tener reflejos políticos en la lucha contra la inseguridad ciudadana (reunión con las Fuerzas Armadas y asistencia a requisas en penales) y en los problemas sociales (involucramiento en incendio en San Juan de Miraflores), pero llega sin capital político. A menos, claro está, que los mismos congresistas que apoyaron a Boluarte sean su capital.

El problema con esto último es que si la calle clama por la salida de Jerí, el Congreso se le puede voltear rápidamente. Y, de otro lado, mientras más se acercan las elecciones, más necesidad tienen los congresistas de distanciarse del Ejecutivo, si es que este tiene alta desaprobación como es esperable.

Un mejor cálculo hubiera sido elegir a un exmilitar –como Williams, Cueto o Chiabra–, que al menos llegaba con el capital de ser una figura con experiencia en la lucha contra la inseguridad. En las próximas semanas veremos si Jerí logra adquirir rápidamente algún capital que sostenga su gobierno, de cara a construir cierta legitimidad, o si la presión de la calle hace que deba dejar Palacio.