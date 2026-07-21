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¡Sin política minera no hay minería!

“Cuando un Estado y un gobierno no reconocen que su presente y su futuro dependen de algunos sectores productivos clave, se los abandona”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú carece hoy de una política minera. No me refiero exclusivamente a un documento, que también, sino a que hoy, en el Estado peruano (y en el gobierno que ya termina), no hay una política minera, un lineamiento claro que —pase lo que pase— sea un motor y, a la vez, una ruta definitoria. Ese es el principal problema que enfrenta la minería formal y moderna (pequeña, mediana y grande).

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