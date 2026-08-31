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Sin transmisión no hay transición (II)

“El gobierno se ha propuesto simplificar procesos administrativos. El caso de la transmisión es uno en el que la solución es sencilla, y el impacto enorme”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Si están buscando mostrar resultados, acá tienen un posible caso de éxito". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Si están buscando mostrar resultados, acá tienen un posible caso de éxito". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El cuello de botella más grave para concretar los proyectos de transmisión, uno de los principales problemas del sector, más aún si se quiere realizar una transición energética ordenada, está en un escritorio del MEF. Los retrasos en la ejecución son reales, pero dependen de factores ambientales, sociales y políticos que escapan al control del Ejecutivo. La causa más grave –y la más fácil de solucionar– está en la estructura del Estado y en el diseño de las asociaciones público-privadas.

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    InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.