El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Sismo devastador: la otra inseguridad

“¿Qué hacer, sabiendo que los fenómenos naturales están a la vuelta de la esquina y que las responsabilidades no recaen en estos sino en las decisiones humanas?”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Las municipalidades tienen responsabilidades respecto al cumplimiento de normas exigidas para edificar; además, tienen sendas gerencias de Gestión del Riesgo de Desastres". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Las municipalidades tienen responsabilidades respecto al cumplimiento de normas exigidas para edificar; además, tienen sendas gerencias de Gestión del Riesgo de Desastres". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Desde hace años se anuncia que el Perú podría sufrir un sismo de magnitud superior a 8. Sabiéndolo, el drama que vive Venezuela debe generar una voluntad movilizadora, a contracorriente de la malsana costumbre de actuar después de la desgracia.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.