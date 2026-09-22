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Sobre la delegación de facultades

“El debate y las decisiones que se vienen en ambas cámaras definirán no solo el rumbo de las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo en este período, también la lógica de funcionamiento del nuevo bicameralismo”. 

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Composición: El Comercio / Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    A mediados de julio del 2022, cuando se empezó a debatir en el Congreso anterior la vuelta a un sistema bicameral, expresamos nuestro acuerdo en general con esta iniciativa, pero llamamos la atención sobre ciertas ausencias, por ejemplo, “no hay claridad suficiente sobre cómo manejar un eventual conflicto entre las dos cámaras (¿puede insistir la Cámara de Diputados ante el Senado cuando este rechaza o modifica una propuesta?)”. En la Constitución de 1979, las dos cámaras tenían iniciativa legislativa, y en caso de conflicto existía el mecanismo de la insistencia; si una cámara no estaba de acuerdo con las decisiones de la otra, podía insistir en su propuesta original, para lo cual requería dos tercios de votos del total de sus miembros. El que ambas cámaras tuvieran iniciativa legislativa generó críticas, porque repetían funciones y hacían repetitivo el proceso legislativo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.