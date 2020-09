Conforme a los criterios de Saber más

El pasado viernes se votó una moción de vacancia presidencial que mantuvo en vilo al país. Afortunadamente fue rechazada, como lo fue también el martes pasado la moción de censura contra la ministra de Economía María Antonieta Alva. Digo afortunadamente porque, en ambos casos, parece claro que la aprobación de ambas mociones no solucionaba ningún problema sino que, más bien, los agravaba. Digamos que, al borde del precipicio, primó la sensatez entre los grupos obligados por su representación y aspiraciones a tenerla, concretamente Acción Popular (AP) y Alianza para el Progreso (APP).

Pero, ¿cómo pudimos llegar hasta aquí? Conversando con colegas extranjeros me resulta difícil de explicar de qué manera una presunta contratación irregular de servicios profesionales en un ministerio (algo que no está bien, pero que ocurre todo el tiempo en todos los países del mundo) puede terminar con la destitución de un presidente. Entenderlo requiere explicar cómo después de tantos escándalos de corrupción en los últimos años, y del uso reiterado de esta bandera por parte del Gobierno, la opinión pública se muestra extremadamente sensible respecto de ese tema. A esto, habría que añadir que el Gobierno ha dado explicaciones que no suenan convincentes, y que, desde los “vladivideos”, en nuestro país se ha vuelto una práctica utilizar audios, videos y pantallazos como mecanismos de denuncia, extorsión y para dirimir disputas políticas. Los audios en cuestión, que siguen apareciendo y que están “dosificados” para maximizar su impacto, afectan seriamente la imagen de la Presidencia y, a estas alturas, se requieren más y mejores explicaciones. No parece bastar “ponerse a disposición” de la fiscalía.

Pero hasta acá la explicación no es suficiente; habría que añadir la extrema vulnerabilidad y debilidad de un Gobierno que se encontró accidentalmente en el poder, y que no tiene partido ni representación parlamentaria. Además, hay que sumar el hecho de que estamos ante un Gobierno encabezado por un primer vicepresidente que ya no está acompañado de la segunda vicepresidenta, por lo que su caída implicaría que el gobierno pasara al presidente del Congreso. Como si la tentación de un gobierno parlamentario pareciera difícil de resistir, a pesar de que las elecciones ya están convocadas y de que sería prácticamente imposible no salir políticamente chamuscado del manejo de la emergencia sanitaria y de la reactivación económica. Finalmente, hay que sumar el hecho de la peculiar composición del Parlamento. Vistas las cosas desde enero, uno hubiera esperado que la suma de votos de las bancadas “moderadas” como AP, APP, Somos Perú (SP) y el Partido Morado le hubiera dado cierta estabilidad al Parlamento. De hecho, esos votos fueron claves para que se rechazaran las mociones votadas la semana pasada, pero las divisiones y la imprevisibilidad de las decisiones en grupos como AP, APP y SP pusieron una cuota de dramatismo que nunca debió darse.

Digamos, en suma, que estamos ante un conjunto de situaciones excepcionales que explica que hayamos llegado hasta aquí. La complicación es que los problemas de fondo se mantienen: desde Palacio de Gobierno no llegan explicaciones suficientes, los audios siguen apareciendo, los cuestionamientos se multiplican. El Congreso parece dispuesto a recuperar la iniciativa, reivindicando legislación en temas económicos con posturas populistas. Los próximos meses pueden ser nefastos para la estabilidad política y económica del país, y comprometer los esfuerzos necesarios para salir del hoyo en el que hemos caído por la crisis sanitaria y la recesión.

¿Qué hacer? Urge que desde la Presidencia se den mayores y mejores explicaciones, que permitan separar las investigaciones fiscales del manejo del Gobierno. Y se hace más necesario un mayor protagonismo del Presidente del Consejo de Ministros y de los ministros en sus temas sectoriales. Son ellos los que deben buscar recomponer la relación con el Congreso. Y, nuevamente, buena parte de la salida está también en que AP, APP y otros grupos asuman que seguir la agenda de grupos como Unión por el Perú (UPP) o Podemos Perú no es buen negocio para ellos.