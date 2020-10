Conforme a los criterios de Saber más

Las elecciones del 2021 serán muy particulares, no solo porque se realizarán en un contexto de pandemia, sino también por la proliferación y la debilidad de las candidaturas. En 1985, 1990, el 2000 y el 2001 tuvimos entre ocho y nueve candidaturas presidenciales; 10 en el 2016, 11 en el 2011, 14 en 1995, 15 en 1980, y en el 2006, la más congestionada, 20 candidatos presidenciales y 24 listas al Parlamento. Sin embargo, con miras a esa elección, hacia el mes de octubre del 2005 las encuestas de intención de voto ubicaban claramente algunos favoritos, como Lourdes Flores, Alan García y Valentín Paniagua, y esas preferencias estructuraron la competencia electoral. En general, en las últimas elecciones nos habituamos a un esquema en el que intuíamos entre quiénes estaría la disputa por llegar a la segunda vuelta, empezando por los protagonistas de la elección anterior, y dejábamos un espacio en blanco para un “candidato sorpresa”, que en el 2006 terminó siendo Ollanta Humala.

Repasemos. En el 2001 sabíamos que Alejandro Toledo ganaría la primera minoría en la primera vuelta, pero no nos imaginábamos que Alan García desplazaría a Lourdes Flores para llegar a la segunda. Frente a las elecciones del 2011, hacia octubre del 2010 veíamos que la segunda vuelta se definiría entre Luis Castañeda, Keiko Fujimori, Toledo y Humala, e inesperadamente Pedro Pablo Kuczynski terminó en tercer lugar. Frente a las elecciones del 2016, Keiko Fujimori parecía entrar de todas maneras en segunda vuelta hacia octubre del 2015, y los demás protagonistas parecían ser Kuczynski, Alan García y César Acuña. Inesperadamente, Verónika Mendoza terminó en el tercer lugar. Además, la preeminencia de algunos actores generaba una dinámica de alineamientos y oposiciones que estructuraban las campañas. En el 2001, la vuelta de García animó y polarizó la contienda; en el 2006 y el 2011, lo hizo el “temor” de algunos por el triunfo de un candidato “radical” como Humala; en el 2011 y el 2016 fue el turno del rechazo al fujimorismo.

El punto es que hacia el mes de octubre del año previo a la elección, teníamos ya relativamente definido un elenco central de candidatos; algo que no ocurre en esta ocasión. Y al no haber candidatos fuertes, tampoco hay grandes alineamientos o lógicas polarizantes. Las encuestas sugieren que George Forsyth encabeza las preferencias electorales, pero no está claro si será candidato ni qué tipo de candidato será. Por debajo de él, aparecen candidaturas con respaldos muy escasos. Basándonos en la experiencia previa, podríamos anticipar que Keiko Fujimori, Ollanta Humala, César Acuña y Julio Guzmán podrían entrar a la segunda vuelta; tal vez Verónika Mendoza y Alfredo Barnechea, si es que lograran las nominaciones de sus partidos. Luego, entre los “primerizos” que apuestan por una sorpresa, destaca Daniel Urresti, seguido de un grupo grande de candidatos que sienten que tienen opción en un contexto en el que nadie tiene una ventaja clara.

Una luz de esperanza era que, en este ocasión y por primera vez, la ONPE estaría a cargo de las internas de los partidos, programadas para finales de noviembre, con lo que el escrutinio de los candidatos podría empezar un poco antes que en las elecciones anteriores, lo que facilitaría la toma de mejores decisiones. Lamentablemente, la ley abrió la posibilidad para elegir candidatos en convención de delegados, y la reglamentación de estas ha permitido que los delegados puedan elegirse mediante un sistema de listas únicas, con lo que las elecciones terminan siendo una burla. Las internas debieron sustituir a las primarias, suspendidas por la pandemia, con elección de candidatos individuales.

El único consuelo es que, después de las elecciones del 2021, muchos partidos cascarón perderán su registro, y de allí en adelante las nuevas reglas de la reforma política podrán empezar a hacerse sentir. Por supuesto, el cambio de la política no depende solo de un cambio de reglas, pero por ahí podría empezar.