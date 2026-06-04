¿Sociedad de gananciales o separación de patrimonios? Lo que toda pareja debe saber antes de casarse

Cuando una pareja decide contraer matrimonio, suele concentrar su atención en los aspectos emocionales y familiares de esta nueva etapa. Sin embargo, existe un tema de gran importancia que muchas veces pasa desapercibido: el régimen patrimonial que regulará los bienes y obligaciones económicas de los cónyuges.

La legislación peruana contempla dos regímenes patrimoniales dentro del matrimonio: la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios. La elección entre uno u otro puede tener importantes consecuencias en la administración de bienes, la responsabilidad frente a deudas y la distribución del patrimonio durante la vida matrimonial o ante una eventual separación.

De acuerdo con el Código Civil, antes de la celebración del matrimonio los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de separación de patrimonios. Para ello, deben formalizar su decisión mediante escritura pública e inscribirla en el Registro Personal. Si no realizan este trámite, la ley presume automáticamente que han elegido el régimen de sociedad de gananciales.

Esta presunción legal responde a una tradición histórica según la cual el matrimonio constituía una comunidad económica en la que ambos cónyuges compartían los bienes adquiridos durante la unión. No obstante, la realidad social actual muestra cambios significativos en la forma en que las parejas organizan su economía. Cada vez es más frecuente que ambos cónyuges desarrollen actividades profesionales independientes, adquieran bienes con recursos propios o prefieran mantener una gestión patrimonial separada.

Precisamente por ello, pienso que resulta oportuno debatir si la presunción legal vigente sigue respondiendo a las necesidades de la sociedad contemporánea. En lo personal, pienso que no, por lo que opino que, desde esta perspectiva, podría evaluarse si la separación de patrimonios debería convertirse en el régimen presunto, reflejando mejor las prácticas actuales. Sin embargo, este es un tema que merece un análisis más amplio y especializado.

Es importante señalar que la elección inicial no es definitiva. Durante el matrimonio, los cónyuges pueden sustituir un régimen por otro. Para hacerlo, deben liquidar el régimen patrimonial vigente, otorgar una escritura pública e inscribir el cambio en el Registro Personal.

Asimismo, cualquiera sea el régimen elegido, ambos cónyuges mantienen la obligación de contribuir al sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas y rentas. En caso de desacuerdo, corresponde al juez determinar la forma y proporción de dicha contribución.

En el régimen de sociedad de gananciales pueden coexistir bienes propios de cada cónyuge y bienes pertenecientes a la sociedad conyugal. La ley presume que todos los bienes son sociales mientras no se demuestre lo contrario. Por ejemplo, los bienes que cada cónyuge poseía antes del inicio del régimen generalmente conservan su carácter propio. En cuanto a las deudas, los bienes sociales responden prioritariamente por las obligaciones de la sociedad y, en determinados casos, también pueden comprometerse los bienes propios de los cónyuges.

Por otro lado, en el régimen de separación de patrimonios cada cónyuge conserva plenamente la propiedad, administración y libre disposición de sus bienes presentes y futuros. Asimismo, los frutos, rentas y beneficios que estos generen pertenecen exclusivamente a su titular. Del mismo modo, cada uno responde individualmente por sus propias deudas.

En artículos posteriores desarrollaremos en más detalle ambos regímenes.

La elección entre uno u otro régimen no implica que exista una alternativa mejor que la otra. Lo fundamental es que los futuros esposos conozcan las características, ventajas y efectos legales de cada opción para adoptar la que mejor se adapte a su realidad económica y familiar.

Después de todo, así como el matrimonio implica un proyecto de vida en común, también requiere una adecuada planificación patrimonial que contribuya a brindar seguridad jurídica y tranquilidad a la pareja.

Autor: Javier Ignacio Arrieta García

Especialista en Derecho de Familia y Procesal Civil.