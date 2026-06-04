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¿Sociedad de gananciales o separación de patrimonios? Lo que toda pareja debe saber antes de casarse

Al contraer matrimonio, las parejas no solo asumen compromisos personales y familiares, sino también consecuencias patrimoniales. Conocer los regímenes económicos previstos por la ley peruana permite tomar decisiones informadas y evitar futuros conflictos.

Javier Arrieta
Por

Abogado socio del estudio García Bustamante

jarrieta@gbabogados.pe

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La legislación peruana contempla dos regímenes patrimoniales dentro del matrimonio: la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios | Foto Referencial
La legislación peruana contempla dos regímenes patrimoniales dentro del matrimonio: la sociedad de gananciales y la separación de patrimonios | Foto Referencial

Cuando una pareja decide contraer matrimonio, suele concentrar su atención en los aspectos emocionales y familiares de esta nueva etapa. Sin embargo, existe un tema de gran importancia que muchas veces pasa desapercibido: el régimen patrimonial que regulará los bienes y obligaciones económicas de los cónyuges.