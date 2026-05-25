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Sociedad débil y poder arbitrario

“Los candidatos que han pasado a la segunda vuelta no han dado señales de otorgarle importancia a la urgencia de construir una cultura ciudadana fuerte y activa”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    "Desde el Estado se puede debilitar a la sociedad, pero también se la puede fortalecer; y sin una sociedad alerta y organizada no habrá éxitos significativos". Ilustración: El Comercio
    "Desde el Estado se puede debilitar a la sociedad, pero también se la puede fortalecer; y sin una sociedad alerta y organizada no habrá éxitos significativos". Ilustración: El Comercio

    El fortalecimiento de la sociedad y, consiguientemente, de la cultura ciudadana es fundamental para enfrentar los problemas más graves del país. Si bien esto puede percibirse como un asunto gaseoso –“puro rollo”–, lo cierto es que, si no se constituye una sociedad activa, en la que se respeten derechos y normas mínimas de convivencia, es imposible imaginar éxitos sustantivos en la lucha por reducir la pobreza, así como para combatir el crimen organizado, la minería ilegal, la depredación de la Amazonía o mejorar el tránsito en Lima.

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