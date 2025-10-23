En el Semáforo de este jueves 23 octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero: la banda argentina Soda Stereo volverá a Lima en el 2026 con su vocalista Gustavo Cerati gracias a la tecnología. Segundo tema: el gobierno de José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por la ola criminal, una medida que antes se ha dado y no ha funcionado. Por último, ya se detectó que el metomil, un agroquímico altamente tóxico usado para exterminar plagas, es la sustancia que generó la muerte de por lo menos siete perros en San Isidro.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 SODA STEREO VUELVE A LIMA Y REVIVE A CERATI

En mayo del 2026, Soda Stereo regresará a Lima, pero esta vez con su trío clásico: Charly Alberto, Zeta Bossio y Gustavo Cerati. Este último gracias a la tecnología, ya que el vocalista de la banda argentina falleció hace 10 años. Será un concierto de Ecos, su nueva gira que comenzará en marzo. Según la organización, no habrá un holograma ni se recreará a Cerati con inteligencia artificial, sino que se usará material auténtico suyo, como grabaciones de voz y de guitarra que han sido digitalizadas y restauradas.

🟡 ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO

Desde ayer rige en Lima Metropolitana y el Callao una medida de estado de emergencia por 30 días calendario, cuyo objetivo principal es contener la ola criminal. El presidente José Jerí anunció la disposición en un breve mensaje a la nación que dio poco antes de que entrara en vigencia y sin dar mayores detalles. En el gobierno anterior, de Dina Boluarte, se dictaron estados de emergencia en distintas zonas del país. Sin embargo, las disposiciones no fueron efectivas y las actividades criminales continuaron.

🔴 LA SUSTANCIA QUE CAUSÓ LA MUERTE DE PERROS EN SAN ISIDRO

Pruebas de laboratorio realizadas en áreas verdes de San Isidro y la necropsia a un perro fallecido identificaron cuál es la sustancia que generó la muerte de por lo menos siete canes en el distrito, un caso que ha alarmado a los vecinos de la capital. Se trata de metomil, un agroquímico altamente tóxico usado para exterminar plagas y cuyo uso está prohibido en áreas verdes públicas. Una funcionaria del distrito recalcó a El Comercio que la municipalidad no utiliza esa sustancia.