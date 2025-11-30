En el Semáforo de este domingo 30 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, Oxford Economics proyecta que el sol peruano se mantendrá fuerte hasta el 2030, con el dólar en S/3,66, apoyado por precios altos de cobre y oro, inflación baja y deuda pública moderada. Segundo, fallecimiento de Caue Brunelli Dezotti al chocar contra el puente Bajada de Baños en un Mirabús descubierto; la ATU sancionó a Solbus con multas por carecer de habilitación turística y tener un vehículo apto para chatarra. Finalmente, una coaster del ‘Anconero’ dejó diez heridos en Los Olivos, sin habilitación ni chofer autorizado, repitiendo tragedias previas que urgen a la ATU y MTC desactivar estas unidades.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢MONEDA SÓLIDA

Oxford Economics proyecta que el sol peruano se mantendrá fuerte hasta el 2030, con el dólar en S/3,66, un nivel 7% más apreciado. La consultora destaca factores fundamentales: términos de intercambio favorables por altos precios del cobre y oro, inflación baja, deuda pública moderada y reservas en 27% del PBI. Aunque las presiones electorales podrían generar volatilidad temporal, los fundamentos macroeconómicos sólidos mantienen confianza en el sol. Esta proyección es una buena noticia para la estabilidad económica nacional.

🔴IRRESPONSABILIDAD MORTAL

Lamentamos el fallecimiento de Caue Brunelli Dezotti, hincha del Palmeiras, al chocar su cabeza contra el puente Bajada de Baños en Barranco mientras viajaba en un Mirabús descubierto. La ATU sancionó a Solbus Transporte Turístico con multas por S/24.075 tras confirmar que el bus y su chofer carecían de habilitación para servicio turístico, y el vehículo era apto para chatarra por superar los 15 años. Esta negligencia empresarial resultó en una tragedia evitable que daña la imagen del Perú como destino seguro.

🔴CHOFER INHABILITADO CAUSA GRAVE ACCIDENTE

Una coaster del ‘Anconero’ dejó diez heridos, incluidos dos menores, al chocar en Los Olivos. El vehículo, con ocho mil soles en multas, carecía de habilitación y su chofer no estaba autorizado. Testigos reportaron falla de frenos, aunque el SAT ya evidenciaba graves deficiencias. Lamentablemente, esta no es la primera tragedia: en julio otra coaster de esa empresa dejó tres muertos en el Cercado. Urge que la ATU y el MTC desactiven definitivamente estas unidades que ponen en riesgo la vida de peruanos que día a día usan el transporte público.