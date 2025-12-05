Sol y viento, la oportunidad energética del Perú

El Perú se encuentra en un momento decisivo para su desarrollo energético. Al encontrarnos en un momento en que la demanda eléctrica continúa en ascenso, toma relevancia el potencial solar y eólico que posee el Perú, un potencial de clase mundial que aún no se aprovecha plenamente. Esta combinación constituye una ventaja competitiva y una oportunidad estratégica para transformar nuestra matriz energética y consolidarnos como un referente regional.

En 2024, la generación a partir de fuentes eólica y solar superó los 5.100 GWh, con incrementos interanuales de 66 % y 32 %, respectivamente. Si bien estas tecnologías representan hoy menos del 9 % de la producción eléctrica total, su evolución confirma la capacidad del país para seguir ampliando su participación en línea con los objetivos de sostenibilidad y diversificación energética.

El potencial técnico del Perú es extraordinario. Según el Ministerio de Energía y Minas, contamos con más de 500 GW de capacidad solar estimada, principalmente en el sur del país, región que registra algunos de los niveles de irradiación más altos del planeta. Paralelamente, estudios especializados identifican más de 22 GW de potencial eólico, con corredores de viento excepcionales para proyectos de gran escala, tanto en el norte como en el sur.

En América Latina, diversos países avanzan en esa dirección. Chile ha superado el 30 % de participación de renovables no convencionales en su generación eléctrica; Brasil ha consolidado más del 12 % de su matriz solo con energía eólica; y Colombia acelera la construcción de nuevas centrales renovables con la meta de alcanzar un 12 % para el año 2025.

Estas experiencias regionales ofrecen aprendizajes valiosos para fortalecer el desarrollo energético del Perú, especialmente en lo que respecta a la articulación estructural necesaria para transformar el potencial renovable en resultados tangibles y sostenibles. En este proceso, modernizar los marcos regulatorios para la contratación de potencia y energía resulta fundamental para que las tecnologías eólica y solar compitan en condiciones equitativas, se integren plenamente al mercado eléctrico y generen señales claras que movilicen inversión pública y privada de largo plazo.

Hoy en Perú, la energía solar representa el 2 % de la generación eléctrica y la eólica alcanza el 6,5 %. Estos indicadores conforman un punto de partida sólido para continuar impulsando proyectos que aprovechen este notable potencial, bajo una visión de largo plazo que articule sostenibilidad, competitividad y desarrollo territorial, en línea con la tendencia regional hacia una mayor incorporación de energías renovables no convencionales.

Una visión que permitirá ampliar la capacidad instalada, generando impactos positivos en el territorio como la creación de empleo calificado, la dinamización de economías regionales y el fortalecimiento de las cadenas productivas locales. Entendiendo que la transición energética, concebida como un proyecto de desarrollo integral, puede convertirse en un motor de transformación económica y social.

Convertir este potencial en realidad, representa una oportunidad estratégica para construir un sistema energético más competitivo y sostenible. El Perú cuenta con lo necesario para dar un salto decisivo hacia el futuro, el momento de hacerlo es ahora.