Investidura para reformar, por Carlos Basombrío Iglesias*

Salvador del Solar llega a su investidura cargado de problemas. Los más notorios, la crisis en Las Bambas y la significativa caída de la popularidad presidencial.



Las Bambas fue una bomba que le dejó su antecesor. César Villanueva optó por el peor de los caminos: no hacer nada. Lo mismo que cuando dejó que el oleoducto permanezca cortado (literalmente) por casi cuatro meses.



En mi opinión, en lo de Yavi Yavi, cuando era un pequeño y aislado bloqueo de una de las vías más importantes del país (y bajo estado de emergencia) era posible un desbloqueo policial sin dañar a nadie. Claro que eso solucionaba una parte del problema y ni siquiera la más importante. Pero nada impedía que luego se generase un espacio (aquel que hoy se busca en debilidad extrema) con interlocutores válidos para soluciones de fondo.



El otro problema es el desgaste de la imagen presidencial. Por varios meses, Martín Vizcarra fue separado en el imaginario popular del resto de los políticos. (“Él sí quiere hacer algo contra la corrupción”, podría resumir las razones). Por diversas causas, eso empieza a cambiar y la popularidad tiende a caer. Ello complica la situación de un presidente que solo cuenta con el apoyo de la gente; que no tiene Congreso, partido, gremios, gobernadores, ni alcaldes.



Con ese telón de fondo, Del Solar va a ser zarandeado durante dos días por muchos congresistas. Al final, sabidas son las razones, va a recibir los votos para su investidura.

Pero mucho más importante es para qué la consigue. A mi juicio, debe ser principalmente para hacer reformas tan importantes como urgentes. La judicial, que ya debiera estar aprobada en el Congreso. La política, que cuenta con un excelente informe de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (qué ojalá el Ejecutivo haga suyo, porque aborda de forma sistémica e integral los males de nuestra política). Pero, agrego también, hay que iniciar una profunda transformación en la gestión de lo público, sin la que poco se puede avanzar en el delivery al ciudadano.



Cada vez estoy más convencido de que el Estado es disfuncional para procesar e ir resolviendo muchos de los graves problemas del país. Esto se ha hecho más notorio porque antes no había dinero para tener mejor educación, salud, saneamiento, infraestructura y seguridad. Hoy hay mucho más, pero los resultados son insuficientes. Es mucha mayor la capacidad de la indignación ciudadana, de la que los medios hacen legítimamente un eco potente, que la del Estado para resolver los problemas. El resultado de esa brecha es inevitable: poblaciones frustradas y gobernantes cuestionados.



Creo que el problema trasciende a cambiar personas y hasta gobiernos. El Estado está cada vez más trabado para evitar una corrupción que no evita. Es formalista, burocratizado al extremo y muy lento en tomar decisiones. Los incentivos están invertidos. Para la gran mayoría de los funcionarios es menos costoso no hacer que hacer.

No solo es un problema de capacidad y voluntad, sino también de diseño institucional. Si no, no se entendería el hecho de que hayan pasado cinco presidentes y no tengamos una segunda pista en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. O que Ollanta Humala haya querido inaugurar durante su mandato la primera etapa de la línea 2 del metro de Lima y que hoy, en el 2019, la obra siga en pañales. Tampoco que Alan García haya fracasado en la reconstrucción de Pisco y que este gobierno sufra tanto con la reconstrucción con cambios. O que el Estado incumpla sus compromisos con pobladores que protestan (las famosas “actas”) porque las trabas superan al voluntarismo.



Del Solar tiene las cualidades para presidir el que debe ser el último Gabinete de este gobierno (tanto cambio de ministros no hace sino obstaculizar aun más la gestión pública). Tiene tiempo (pero no demasiado) para hacer reformas. Se requiere asegurar que la política y la judicial se aprueben y, en paralelo, avanzar una reforma de la gestión pública. Se requiere, para todo ello, buscar consensos políticos, y hacerlo de cara a la opinión pública, explicando cada paso y su porqué. Si lo logra, el gobierno habrá dejado un legado importante de cara al bicentenario.



Coda: Todo lo dicho vale para la lucha contra la delincuencia. Mantener el statu quo en Interior no va a funcionar. Los cambios que lanzamos en nuestra gestión languidecen. Sean esos cambios u otros que el gobierno actual considere mejores, pero urgen.



*El autor fue ministro del Interior entre julio del 2016 y diciembre del 2017.