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¿Somos conscientes de que el PBI rebotará en el 2028?

“Pocos saben que, en el último siglo, nuestra economía ha crecido 3,8% en promedio anual, lo que resulta notable”.

    Juan José Marthans
    Por

    Economista del PAD - Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Primero, hoy en día el crecimiento del PBI debe verse desde una perspectiva quinquenal. El 2026 y 2027 serán años en los que debemos enfrentar el impacto del fenómeno de El Niño y, paralelamente, en los que debemos diseñar y emprender la ejecución de reales reformas estructurales. El 2028 debe ser identificado como el año del “rebote económico” y, finalmente, el período 2029-31 como el del crecimiento abierto y más sostenible.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.