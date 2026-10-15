¿Somos conscientes de que el PBI rebotará en el 2028?

Primero, hoy en día el crecimiento del PBI debe verse desde una perspectiva quinquenal. El 2026 y 2027 serán años en los que debemos enfrentar el impacto del fenómeno de El Niño y, paralelamente, en los que debemos diseñar y emprender la ejecución de reales reformas estructurales. El 2028 debe ser identificado como el año del “rebote económico” y, finalmente, el período 2029-31 como el del crecimiento abierto y más sostenible.

Segundo, nos hemos preocupado, en demasía, por proyecciones anuales. Hacia inicios del presente año, el MEF estimaba que nuestro PBI crecería 3,2%; con el impacto de El Niño, 2,5%; y si se deteriorara el entorno geopolítico internacional, que llegaría a 1,6%.

Tercero, concentrarnos en una proyección bianual 2026-27 sería más útil porque el efecto de El Niño afectará ambos años. Eso es lo único cierto del entorno que tenemos hasta hoy. Asumiendo que el entorno sociopolítico nacional y el frente geopolítico no se deterioren, existe consenso de que podríamos crecer un promedio anual de 3% en el bienio.

Cuarto, en el 2026-27 nuestra fortaleza macroeconómica evitaría una merma extrema del PBI. Será diferente a lo que vivimos los años 1983 y 1997, en los que por El Niño perdimos entre 3 y 5 puntos de crecimiento. Ahora disponemos de un sólido nivel de reservas internacionales, un endeudamiento público administrable y un sector bancario bien capitalizado. Adicionalmente, la acción de la actual administración gubernamental cuenta con el apoyo empresarial. Pocas veces se ha visto esto como hoy en día.

Quinto, este primer bienio también deberíamos concentrarnos en iniciar la ejecución de verdaderas reformas estructurales y una reingeniería integral del aparato del Estado que abarque su estructura, gobernanza, dimensión, organización y gestión. No será fácil, pero tiene que hacerse.

Sexto, el 2028, en cambio, será un año de claro “rebote económico”. No será tan espectacular como aquel que anunciamos en El Comercio para el 2021 en el escenario pos-COVID-19, pero marcará la antesala de un nuevo tramo expansivo del ciclo económico. A partir de allí, de no suscitarse un desbalance mayor en el frente internacional y en nuestro entorno sociopolítico, podríamos crecer para el período 2028-31 a un ritmo promedio anual de 5,5%.

Séptimo, para el trienio final del actual gobierno, lo más probable es que los precios de los minerales continúen soplando a nuestro favor por razones estructurales, tecnológicas y medioambientales. Lo más probable es que América Latina deje de distraerse de posiciones ideológicas trasnochadas, y que nuestros sectores minero, agroexportador y de turismo constituyan los motores del resto de actividades. Pista para un mayor crecimiento existirá.

Octavo, pocos saben que, en estos últimos 25 años, el Perú despuntó duplicando la tasa de crecimiento en toda la región, 4,2% contra el 2,3%, respectivamente. Pocos saben que, en el último siglo, nuestra economía ha crecido 3,8% en promedio anual, lo que resulta notable dados los múltiples y diversos golpes internos y externos que sufrimos.

Noveno, en el largo plazo la resiliencia ha sido lo más característico de nuestra economía por años, las cifras así lo señalan. Este quinquenio que nos espera debe servir para que pasemos de la resiliencia a favor de un crecimiento sólido y sostenible que podría bordear el 4,5%. Nada malo para empezar a corregir el paso perdido los últimos 10 años.

Décimo, es el momento de ser conscientes de que existe “luz al final del túnel”; el que demore su presencia en el proceso de reactivación e inversión que se avecina podría llegar tarde. Todos a apoyar esta “empresa” bendita llamada Perú.