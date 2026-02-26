El Comercio
Cristal pasa a la siguiente fase de la Libertadores, el dengue y las lluvias y otro chofer que es víctima de la extorsión

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 26 de febrero.

    Sporting Cristal clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores. Foto: Giancarlo Ávila / GEC

    En el Semáforo de este jueves 26 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Cristal clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores tras vencer por penales a 2 de Mayo de Paraguay. Ahora jugará contra Carabobo de Venezuela y, de pasar esa ronda, estará en la fase de grupos de la Libertadores. El segundo tema: el incremento de casos de dengue es una gran preocupación ante las intensas lluvias y desbordes que hay en el país. La situación puede tonarse crítica en las siguientes semanas. El tercer tema: en Comas, un sicario disparó contra Hesen Yunder Ávila Cueva, chofer de la Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A. Tras el ataque dejó una carta extorsiva dirigida a transportistas de la compañia.

