Cristal pasa a la siguiente fase de la Libertadores, el dengue y las lluvias y otro chofer que es víctima de la extorsión

En el Semáforo de este jueves 26 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Cristal clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores tras vencer por penales a 2 de Mayo de Paraguay. Ahora jugará contra Carabobo de Venezuela y, de pasar esa ronda, estará en la fase de grupos de la Libertadores. El segundo tema: el incremento de casos de dengue es una gran preocupación ante las intensas lluvias y desbordes que hay en el país. La situación puede tonarse crítica en las siguientes semanas. El tercer tema: en Comas, un sicario disparó contra Hesen Yunder Ávila Cueva, chofer de la Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A. Tras el ataque dejó una carta extorsiva dirigida a transportistas de la compañia.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Cristal clasifica a la siguiente fase de la Libertadores

Sporting Cristal no pudo ganarle de local y durante los 90 minutos a 2 de Mayo de Paraguay, pero por la vía de los penales ( 5-4 ) logró su pase a la siguiente etapa de la Copa Libertadores. El equipo rimense ahora enfrentará a Carabobo de Venezuela en la fase 3 del campeonato. En caso lo supere, obtendrá su acceso a la fase de grupos del máximo torneo continental. Si no logra vencer a Carabobo, irá a la Copa Sudamericana, también a la ronda de grupos.

🔴 El riesgo de más casos de dengue por las lluvias

Una preocupación adicional por las fuertes lluvias y desbordes que hay en distintas zonas del país es el aumento de casos de dengue. Según cifras del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, este año, hasta la semana epidemiológica 6, en todo el país se han reportado 5.228 casos y cinco fallecimientos por la enfermedad. Si bien la cifra de infecciones es menor a la registrada hasta el período similar del 2025, la situación climática puede complicar el panorama.

🔴 Otro chofer que es víctima de los extorsionadores

En Comas, un sicario que se hizo pasar por un pasajero disparó en pleno día contra Hesen Yunder Ávila Cueva, chofer de la Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A., conocida como Los Azules de Collique. Según se informó, el sicario, que grabó el ataque con su celular, arrojó en la unidad una carta extorsiva, dirigida a transportistas de la compañía, amenazando contra sus vidas si no pagaban un cupo. El chofer fue trasladado a un hospital. Su estado es de pronóstico reservado.