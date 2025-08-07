En el Semáforo de este jueves 7 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. Primero, se cerró la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), donde El Comercio recibió 20 mil visitantes en su stand. Se presentó el nuevo libro “Geniograma. 65 años de una pasión”. Segundo, NASA Space Apps Challenge 2025 se realizará del 4 al 5 de octubre en seis ciudades peruanas, donde equipos resolverán desafíos científicos usando datos de la NASA. Finalmente, las extorsiones obligan a empresas de transporte a incrementar pasajes. La Línea B y Urbanito aumentaron S/0,50 sus tarifas.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL COMERCIO EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Ayer se cerró la más reciente edición de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), en la que El Comercio volvió a tener un stand propio. En esta ocasión, más de 20 mil personas lo visitaron. Ahí, además de la posibilidad de que los visitantes se llevaran de regalo la clásica portada sobre el día de su nacimiento, se ofrecieron las colecciones especiales y publicaciones de este Diario, en especial el último lanzamiento: "Geniograma. 65 años de una pasión", el libro conmemorativo sobre el popular pasatiempo.

🟢NASA SPACE APPS CHALLENGE EN SEIS CIUDADES DEL PERÚ

NASA Space Apps Challenge 2025, la hackathón más grande del mundo, se realizará de manera presencial y descentralizada en seis ciudades del Perú: Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huancayo, Ica y Lima. En este evento gratuito, que se llevará a cabo entre el 4 y 5 de octubre en diversos países, los participantes se unen en equipos para resolver desafíos reales vinculados con la ciencia, el medio ambiente y el espacio, usando datos abiertos de la NASA, la agencia estadounidense.

🔴SUBEN PRECIOS DE PASAJES POR LAS EXTORSIONES

Los cupos que pagan las empresas y asociaciones de transporte público han llevado a que algunas incrementen el costo de sus pasajes. Esta situación se ha dado con la Línea B, que cubre la ruta Los Olivos-Cercado de Lima. Sus usuarios alertaron sobre el aumento del precio del pasaje en S/0,50, algo que incluso se comunicó en los buses. Una situación similar se ha dado con la línea de colectivos Urbanito, en San Juan de Lurigancho, que desde este mes también incrementó el costo de su pasaje.