Sueño de un país sostenible

Esta semana se realiza en Lima (hasta hoy sábado) la Cumbre Perú Sostenible 2025, el evento más importante del país en materia de desarrollo sostenible. Tiempo atrás tuve el honor de copresidir con Rodrigo Isasi una de sus ediciones y, como me dijo ayer estando allí uno de los economistas más destacados del Perú, este encuentro es, entre los distintos eventos de la agenda empresarial anual, quizá el que ofrece la mejor selección de invitados nacionales e internacionales.

Esta edición, que estuvo copresidida por el exministro de Educación Jaime Saavedra y la expresidenta de Caja Arequipa María Pía Palacios, tuvo como principal expositor a James A. Robinson, premio Nobel de Economía del 2024 y coautor del ‘best seller’ “Por qué fracasan los países”, además de Michael Reid, el exeditor para América Latina de la revista “The Economist”, el profesor de Economía de la Universidad de Oxford Stefan Dercon, entre otros.

Me alegra mucho ver cómo cada año se van sumando a la cumbre más empresas de múltiples rubros, evidenciando que el compromiso con la sostenibilidad se va transversalizando. Prueba de ello es que existan, además de Perú Sostenible, comunidades vibrantes como Sistema B Perú, L+1 o Capitalismo Consciente, que agrupan a empresas o personas que están constantemente desafiando el nivel de ambición que debe tener el sector privado para acometer los grandes retos de nuestro país.

Si bien la movida de la sostenibilidad empresarial todavía es pequeña en términos relativos frente al total de empresas en el Perú, cada vez es más vocal y va marcando la pauta de qué implica que una empresa se entienda a sí misma como un agente de cambio positivo en la sociedad, o que ponga sus objetivos de impacto social o de reducción de huella ambiental al mismo nivel que su necesidad de ser rentable en el tiempo.

Un país como el Perú no puede excluir al sector privado –ni este excluirse a sí mismo– de la responsabilidad moral de transformar lo que tenemos para que se acerque más a aquello con lo cual soñamos. Más bien, debe buscar generarse sinergias entre el empresariado y la sociedad civil, y entre ambos y el Estado, rompiendo esta actitud de mutua desconfianza que suele operar por defecto.

Lo que hace la Cumbre de Perú Sostenible es mostrarnos año a año que no tiene por qué ser así, que no tenemos que operar bajo esa permanente desconfianza, que sí hay formas transparentes y respetuosas con los límites de cada quien para viabilizar ese alineamiento Estado-empresa-sociedad civil bajo el paraguas de la agenda de sostenibilidad.

Cierro con una metáfora que compartió el Nobel de Economía James A. Robinson en una conversación más íntima que me tocó moderar, en la que le preguntaron cómo puede hacer una sociedad para pasar del individualismo como paradigma dominante a uno más enfocado en el bien común. Robinson respondió que en sus viajes por el sudeste asiático se había topado con el relato de los cocodrilos siameses, que tenían dos cabezas pero estaban unidos por el tórax, como dos embriones que no terminaron de separarse.

Cada cabeza de cocodrilo tenía hasta cierto punto libertad para proveerse de comida según sus respectivas preferencias, y cada una experimentaba el gusto de manera distinta. Pero al tener un mismo tórax compartían un solo estómago y la supervivencia de ambos dependía de que hubiera suficiente comida para todos.

Los peruanos tenemos muchísimas cosas que nos unen. Entre ellas, diría que la principal es el sueño de un futuro compartido que nos dé a todos una chance de sacar adelante nuestro proyecto de vida. Esa no es una candidez o una ilusión, es una aspiración que bien vale la pena tener. Y es en espacios como la Cumbre Perú Sostenible que se discute cómo hacerla realidad. Bien por eso.