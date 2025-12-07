En el Semáforo de este domingo 7 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Sunat alcanzó S/159.496 millones entre enero y noviembre del 2025, crecimiento de 11,5% que ya supera lo recaudado en todo 2024, proyectándose S/173.377 millones al cierre del año. Segundo, el delegado de cricket de Barbados fue detenido por presuntos actos de connotación sexual y expulsado inmediatamente del evento. Finalmente, cinco mil vehículos de transporte público dejaron de circular en Lima y Callao por extorsión, reduciendo la flota un 25%, agravando el caótico sistema de transporte tras 65 choferes asesinados entre enero y julio del 2025.

🟢 Recaudación histórica

La Sunat alcanzó S/159.496 millones de recaudación entre enero y noviembre del 2025, crecimiento de 11,5% respecto al mismo período del 2024. Esta cifra ya supera los S/155.756 millones recaudados durante todo el 2024. El resultado responde a actividad económica favorable, demanda interna robusta y mejor fiscalización de la Sunat. Hacia fin de año se proyecta alcanzar S/173.377 millones, cifra histórica que duplica lo recaudado en promedio hace diez años.

🔴Merecida detención y expulsión

El delegado de cricket de Barbados para los Juegos Bolivarianos, Bruce Christopher de Barbadian, de 61 años, fue detenido por presuntos actos de connotación sexual contra una trabajadora del hotel donde se hospedaba. La PNP actuó tras la denuncia, trasladando al acusado a la comisaría para las investigaciones. El IPD dispuso la expulsión inmediata del agresor de toda actividad del evento. Saludamos la rápida respuesta del IPD y la PNP. Este tipo de actos son inaceptables y deben ser sancionadas con severidad.

🔴El miedo se impone

Cinco mil vehículos de transporte público dejaron de circular en Lima y Callao por extorsión, al reducir la flota de 22.500 unidades en el 2020 a aproximadamente 17.000 en el 2025. Los transportistas tienen justificado temor: 65 choferes fueron asesinados entre enero y julio del 2025. Esta reducción del 25% agrava el ya caótico sistema de transporte limeño, incrementando tiempos de espera, hacinamiento en unidades y dificultando la movilidad urbana de millones de usuarios.