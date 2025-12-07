SUNAT acumula 18 meses de crecimiento en la recaudación, con impulso de mayores pagos a cuenta y acciones de control. Foto: MEF.
SUNAT acumula 18 meses de crecimiento en la recaudación, con impulso de mayores pagos a cuenta y acciones de control. Foto: MEF.
En el Semáforo de este domingo 7 de diciembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Sunat alcanzó S/159.496 millones entre enero y noviembre del 2025, crecimiento de 11,5% que ya supera lo recaudado en todo 2024, proyectándose S/173.377 millones al cierre del año. Segundo, el delegado de cricket de Barbados fue detenido por presuntos actos de connotación sexual y expulsado inmediatamente del evento. Finalmente, cinco mil vehículos de transporte público dejaron de circular en Lima y Callao por extorsión, reduciendo la flota un 25%, agravando el caótico sistema de transporte tras 65 choferes asesinados entre enero y julio del 2025.

🟢 Recaudación histórica

entre enero y noviembre del 2025, crecimiento de 11,5% respecto al mismo período del 2024. Esta cifra ya supera los S/155.756 millones recaudados durante todo el 2024. El resultado responde a actividad económica favorable, demanda interna robusta y mejor fiscalización de la Sunat. Hacia fin de año se proyecta alcanzar S/173.377 millones, cifra histórica que duplica lo recaudado en promedio hace diez años.

🔴Merecida detención y expulsión

El delegado de cricket de Barbados para los Juegos Bolivarianos, , de 61 años, fue detenido por presuntos actos de connotación sexual contra una trabajadora del hotel donde se hospedaba. La PNP actuó tras la denuncia, trasladando al acusado a la comisaría para las investigaciones. El IPD dispuso la expulsión inmediata del agresor de toda actividad del evento. Saludamos la rápida respuesta del IPD y la PNP. Este tipo de actos son inaceptables y deben ser sancionadas con severidad.

🔴El miedo se impone

por extorsión, al reducir la flota de 22.500 unidades en el 2020 a aproximadamente 17.000 en el 2025. Los transportistas tienen justificado temor: 65 choferes fueron asesinados entre enero y julio del 2025. Esta reducción del 25% agrava el ya caótico sistema de transporte limeño, incrementando tiempos de espera, hacinamiento en unidades y dificultando la movilidad urbana de millones de usuarios.

