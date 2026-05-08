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Sunedu homenajea al papa León XIV, ATU sanciona buses invasores de la Vía Expresa Sur y liberan a conductora que atropelló a vigilante en Trujillo

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 8 de mayo.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Los carnés se emiten en un periodo máximo de seis días hábiles, contabilizados desde que la universidad registra el pago correspondiente en el Sistema de Información Universitaria (SIU). Foto: Sunedu/composición GEC
    Los carnés se emiten en un periodo máximo de seis días hábiles, contabilizados desde que la universidad registra el pago correspondiente en el Sistema de Información Universitaria (SIU). Foto: Sunedu/composición GEC

    En el Semáforo de este viernes 8 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el carnet universitario de 2026 incluye la imagen del papa León XIV por el aniversario de su elección y su vínculo con el Perú. Segundo, la ATU sancionará a los buses que circularon por la Vía Expresa Sur, pese a estar prohibido. Finalmente, en Trujillo, de forma increíble fue liberada la mujer que atropelló a un vigilante mientras conducía ebria y con la licencia vencida.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.