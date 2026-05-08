Sunedu homenajea al papa León XIV, ATU sanciona buses invasores de la Vía Expresa Sur y liberan a conductora que atropelló a vigilante en Trujillo

En el Semáforo de este viernes 8 de mayo, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el carnet universitario de 2026 incluye la imagen del papa León XIV por el aniversario de su elección y su vínculo con el Perú. Segundo, la ATU sancionará a los buses que circularon por la Vía Expresa Sur, pese a estar prohibido. Finalmente, en Trujillo, de forma increíble fue liberada la mujer que atropelló a un vigilante mientras conducía ebria y con la licencia vencida.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El Papa León XIV en el carnet universitario del 2026

El diseño del carnet universitario de este año destaca por una particularidad: tiene una imagen del papa León XIV. La inclusión del Papa peruano en el documento se da en conmemoración del primer aniversario de su elección como cabeza de la Iglesia Católica. Como se sabe, Robert Prevost, nacido en Estados Unidos pero con nacionalidad peruana, tiene una larga relación con nuestro país, sobre todo por su labor pastoral en distintas zonas del norte peruano, donde fue obispo de Chiclayo.

🟢Sanciones para los buses que invadieron la Vía Expresa Sur

En la Vía Expresa Sur, que sigue en proceso de construcción por la Municipalidad de Lima, ha surgido un nuevo problema. Si bien solo está permitido el tránsito de vehículos particulares, por la vía han estado circulando buses de transporte público, como vecinos de la zona han registrado. Ante esto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que se sancionará a los buses ya identificados. Esperemos que haya más fiscalización y que la situación no se repita.

🔴Liberan a mujer en estado de ebriedad que atropelló a vigilante en Trujillo

Pese a que manejaba con una licencia de conducir vencida desde el 2022 y en estado de ebriedad (como determinó el dosaje etílico), Maricsa Alfaro Cerna, quien atropelló al vigilante Juan Martínez ( 54 ) en Trujillo hace unos días, quedó en libertad. Según se informó, un juez ordenó su liberación porque la fiscalía pidió comparecencia restringida en lugar de prisión preventiva. Un video mostró cómo Alfaro atropelló con su carro a Martínez, quien quedó gravemente herido.