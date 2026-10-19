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Superávit comercial supera US$30,000 millones, papa León XIV reaparece e incendios forestales se multiplican casi 9 veces en dos décadas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 19 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    (Foto: Vatican Media)
    (Foto: Vatican Media)

    En el Semáforo de este lunes 19 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el superávit comercial superior a US$30.000 millones refleja la fortaleza exportadora del Perú. Segundo, la reaparición del papa León XIV en el ángelus, tras una etapa delicada de salud, transmite esperanza a los fieles. Finalmente, los incendios forestales se multiplicaron casi nueve veces en dos décadas, evidenciando fallas de prevención y respuesta estatal.

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