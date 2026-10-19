Superávit comercial supera US$30,000 millones, papa León XIV reaparece e incendios forestales se multiplican casi 9 veces en dos décadas

En el Semáforo de este lunes 19 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el superávit comercial superior a US$30.000 millones refleja la fortaleza exportadora del Perú. Segundo, la reaparición del papa León XIV en el ángelus, tras una etapa delicada de salud, transmite esperanza a los fieles. Finalmente, los incendios forestales se multiplicaron casi nueve veces en dos décadas, evidenciando fallas de prevención y respuesta estatal.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Convertir el superávit en bienestar

El superávit comercial superior a US$30.000 millones confirma la fortaleza exportadora del Perú y ofrece una valiosa oportunidad para consolidar el crecimiento. Este resultado, impulsado por mayores exportaciones y precios favorables, debe traducirse en inversión, empleo formal y bienestar. El gobierno tiene ahora la responsabilidad de aprovechar este margen, diversificar mercados, elevar la productividad y reducir la dependencia de materias primas.

🟢Una recuperación que devuelve esperanza

La reaparición del papa León XIV en el ángelus transmite serenidad y esperanza después de una etapa delicada de salud. Su decisión de retomar gradualmente las actividades refleja prudencia, responsabilidad y respeto por los límites de la recuperación. También reconforta a los fieles que siguieron con preocupación su evolución y rezaron por él. Cuidar al pontífice permitirá que continúe ejerciendo su liderazgo espiritual con claridad, fortaleza y cercanía humana.

🔴El fuego exige acción inmediata

El hecho de que los incendios forestales se hayan multiplicado casi nueve veces en dos décadas evidencia una falla persistente de prevención, vigilancia y respuesta estatal. El avance del fuego destruye ecosistemas, amenaza comunidades, agrava la escasez hídrica y compromete la agricultura. No basta reaccionar cuando aparecen las llamas: las autoridades nacionales, regionales y locales deben coordinar alertas tempranas, sancionar quemas ilegales, equipar brigadas y trabajar con agricultores.