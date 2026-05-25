El traslado del material electoral, Buse debuta en Roland Garros y miembros de redes criminales con carnet partidario

En el Semáforo de este lunes 25 de mayo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) acordó una serie de medidas con las agrupaciones políticas que participan en la segunda vuelta, incluida la supervisión del traslado del material electoral. El segundo tema: luego de ganar el ATP 500 de Hamburgo, el tenista peruano Ignacio Buse debuta hoy en el Abierto de Roland Garros contra el ruso Andrey Rublev, número 13 del mundo. Por último: por lo menos 26 integrantes de organizaciones criminales también tienen afiliaciones en distintos partidos políticos, como El Comercio ha informado.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Supervisión del traslado del material electoral

La ONPE y representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú acordaron establecer nuevas medidas de supervisión para la segunda vuelta del 7 de junio, entre ellas el monitoreo del traslado del material electoral desde el centro de comando del ente estatal. Así, cada agrupación que participa en el balotaje podrá designar un representante para observar esa labor. Con el antecedente de lo ocurrido en la primera vuelta, esta opción es muy positiva para la transparencia del proceso electoral.

🟢 El debut de Ignacio Buse en Roland Garros

Tras una semana que finalizó con la gran alegría que significó su título en el ATP 500 de Hamburgo, Ignacio Buse ahora deberá concentrarse en su participación en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año que ya se juega en París (Francia). El tenista peruano de 22 años, ahora número 31 del mundo, debuta hoy contra el ruso Andrey Rublev, 13 del ránking de la ATP. Está previsto que el partido se dispute a las 6:50 a.m. (hora peruana). Que siga la racha de triunfos para Nacho.

🔴 Integrantes de organizaciones criminales con carnet partidario

Desde el 2025, El Comercio ha alertado sobre los miembros de organizaciones criminales que pertenecen a partidos políticos. En lo que va del 2026 suman 12 los implicados en redes delictivas que tienen afiliación vigente en agrupaciones. Un caso reciente es el de Jhuliana Carbonel Carbonel, inscrita y quien postuló a diputada por Juntos por el Perú. El año pasado, además, se detectaron otros 14 casos. Es necesario que los grupos políticos mejoren sus filtros.