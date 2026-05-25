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El traslado del material electoral, Buse debuta en Roland Garros y miembros de redes criminales con carnet partidario

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 25 de mayo.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Autoridades de la ONPE y de los partidos políticos que pasaron a la segunda vuelta se reunieron para llegar a acuerdos. (Foto: ONPE)
    Autoridades de la ONPE y de los partidos políticos que pasaron a la segunda vuelta se reunieron para llegar a acuerdos. (Foto: ONPE)

    En el Semáforo de este lunes 25 de mayo, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) acordó una serie de medidas con las agrupaciones políticas que participan en la segunda vuelta, incluida la supervisión del traslado del material electoral. El segundo tema: luego de ganar el ATP 500 de Hamburgo, el tenista peruano Ignacio Buse debuta hoy en el Abierto de Roland Garros contra el ruso Andrey Rublev, número 13 del mundo. Por último: por lo menos 26 integrantes de organizaciones criminales también tienen afiliaciones en distintos partidos políticos, como El Comercio ha informado.

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