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T’aqrachullo reconocido por National Geographic; piden 35 años de cárcel para ‘El Monstruo’ y sancionan invasión al carril del Metropolitano.

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 13 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: GEC)
    (Foto: GEC)

    En el Semáforo de este sábado 13 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Municipalidad de Suyckutambo postulará a T’aqrachullo a la Jerarquía 4 del Mincetur para impulsar su visibilidad, tras ser destacado por National Geographic, mientras se mejora su acceso. Segundo, la Fiscalía pidió 35 años de cárcel para ‘El Monstruo’ por secuestro y extorsión. Finalmente, un reportaje reveló que la vía exclusiva del Metropolitano es invadida incluso por 43 vehículos vinculados al Mininter.

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