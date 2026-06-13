T’aqrachullo reconocido por National Geographic; piden 35 años de cárcel para ‘El Monstruo’ y sancionan invasión al carril del Metropolitano.

En el Semáforo de este sábado 13 de junio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, la Municipalidad de Suyckutambo postulará a T’aqrachullo a la Jerarquía 4 del Mincetur para impulsar su visibilidad, tras ser destacado por National Geographic, mientras se mejora su acceso. Segundo, la Fiscalía pidió 35 años de cárcel para ‘El Monstruo’ por secuestro y extorsión. Finalmente, un reportaje reveló que la vía exclusiva del Metropolitano es invadida incluso por 43 vehículos vinculados al Mininter.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢T’aqrachullo y la máxima jerarquía turística

T’aqrachullo, ubicado en el distrito de Suyckutambo (Espinar, Cusco), volvió a la conversación internacional tras una publicación de “National Geographic” sobre el sitio arqueológico inca, que tiene cinco veces el tamaño de Machu Picchu. Ahora, la Municipalidad Distrital de Suyckutambo anunció que postulará el complejo para que sea reconocido como Jerarquía 4, la máxima distinción turística otorgada por el Mincetur, lo cual ayudaría en su exposición. En paralelo se está asfaltando la vía para llegar al lugar.

🟢Pedido de 35 años de cárcel para ‘El Monstruo’

El Ministerio Público pidió una condena de 35 años de cárcel para Erick Moreno Hernández ‘El Monstruo’ por los delitos de secuestro y extorsión. Es la mayor pena privativa de libertad en el país fuera de la cadena perpetua (para delitos más graves). Actualmente, Moreno cumple prisión preventiva. Se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de la Base Naval del Callao. Este es solo uno de varios casos en los que está implicado Moreno, quien ha generado terror en Lima, sobre todo en la zona norte.

🔴Los vehículos que invaden la vía exclusiva del Metropolitano

El corredor exclusivo del Metropolitano debería ser solo para los buses de este servicio, pero diariamente vehículos del Estado, de empresas privadas y autos particulares utilizan ilícitamente esta vía para evitar el tráfico. Así lo comprobó El Comercio en un seguimiento que realizó por más de nueve horas, tiempo en el que se identificó una gran cantidad de vehículos ligados al Ministerio del Interior: 43. Esto evidencia que la entidad que debería dar el ejemplo no lo hace.