🟢 UNIDOS POR LA TELETÓN 2025

Hoy culmina una nueva jornada de la Teletón, el evento benéfico que recauda fondos para los niños de la clínica San Juan de Dios (la transmisión televisiva empezó anoche). Esta edición incluye diversos eventos, como el Partido de las Estrellas, que se realizará hoy a las 3 p.m. en la cancha Roberto Chale del distrito de San Martín de Porres. La meta de la Teletón de este año es de S/8’054.927; es decir, un sol más de lo que se recaudó en la edición del 2024. La información sobre dónde donar está disponible en: teleton.pe.

🟢 DEPORTISTAS PERUANOS EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO

Diez deportistas peruanos participan en el Mundial de Atletismo Tokio 2025, que comenzó ayer en la capital japonesa. Los atletas nacionales se concentran en dos disciplinas: marcha y maratón. Entre nuestros representantes está Kimberly García, quien en marcha logró dos medallas de oro en Eugene 2022 y una de plata en Budapest 2023. Cuatro de los diez atletas del equipo peruano debutan en un torneo mundial: Brigitte Coaquira, Sheyla Eulogio, Ferdinand Cereceda y René Champi.

🔴 UNIVERSITARIOS SIN TENDENCIAS POLÍTICAS

El 58% de los jóvenes estudiantes universitarios a escala nacional, parte de la población electoral que debe participar en los comicios generales del 2026, señala que no se identifica con ninguna tendencia política-ideológica, según un informe publicado por el Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura. De los entrevistados, solo el 14% de jóvenes universitarios afirma que se identifica con la derecha y un 3% con la izquierda.