Tendiendo Puentes premia cuentos para niños en tratamiento; Lizeth Marzano fallece tras atropello; estudio revela que 48% de trabajadores no tiene descanso real

🟢 TENDIENDO PUENTES

El concurso Tendiendo Puentes reunió a más de 190 escolares que escribieron e ilustraron cuentos para acompañar a casi 500 niños que están en tratamientos oncológicos en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. La iniciativa, impulsada por organizaciones como Unos Días con Bobby, buscó que los relatos –protagonizados por personajes como Bobby y Santi– llevaran consuelo y esperanza a los pacientes. Los cuentos ganadores fueron premiados y digitalizados para que los niños puedan leerlos y colorearlos durante su tratamiento, promoviendo empatía y bienestar.

🔴 JUSTICIA PARA LIZETH

La corredora Lizeth Marzano Noguera, deportista peruana multicampeona y seleccionada de buceo libre, murió tras ser atropellada la noche del martes en la avenida Camino Real de San Isidro. El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. frente al ingreso de Lima Golf Club, cuando un vehículo la embistió mientras hacía ejercicio y luego se dio a la fuga sin auxiliarla. A pesar de ser trasladada a un centro médico, la joven falleció en la madrugada siguiente. Su familia y las autoridades buscan al chofer responsable.

🔴NO LOGRAN DESCONEXIÓN

En el Perú, el 48% de los trabajadores no logra desconectarse del trabajo durante sus vacaciones, según un estudio de Rankmi aplicado en varios países de la región. Solo un poco más de la mitad puede desligarse completamente de sus labores. Las interrupciones suelen deberse a contactos frecuentes o eventuales con jefes o colegas y a la cultura laboral establecida en las empresas, lo que dificulta el descanso real. Los más afectados son quienes ocupan cargos de mando medio y personas de entre 45 y 60 años.