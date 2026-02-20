El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Tendiendo Puentes premia cuentos para niños en tratamiento; Lizeth Marzano fallece tras atropello; estudio revela que 48% de trabajadores no tiene descanso real

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 20 de febrero.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ganadoras del concurso 'Tendiendo Puentes'. Foto: Mariana Bardales.
    Ganadoras del concurso 'Tendiendo Puentes'. Foto: Mariana Bardales.

    En el Semáforo de este viernes 20 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el concurso Tendiendo Puentes reunió a escolares que escribieron e ilustraron cuentos para acompañar a niños con cáncer, promoviendo empatía y bienestar. Segundo, la deportista Lizeth Marzano murió atropellada en San Isidro; el conductor huyó y su familia exige justicia. Finalmente, un estudio mostró que el 48% de los trabajadores peruanos no logra desconectarse del trabajo en vacaciones, afectando sobre todo a mandos medios y adultos mayores.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    ¿Cómo se llegó a la situación actual en la política peruana?
    Columnistas

    ¿Cómo se llegó a la situación actual en la política peruana?

    Tendiendo Puentes premia cuentos para niños en tratamiento; Lizeth Marzano fallece tras atropello; estudio revela que 48% de trabajadores no tiene descanso real
    Columnistas

    Tendiendo Puentes premia cuentos para niños en tratamiento; Lizeth Marzano fallece tras atropello; estudio revela que 48% de trabajadores no tiene descanso real

    La elección que vale
    Columnistas

    La elección que vale

    1926: Napoleón y la mujer
    Efemérides

    1926: Napoleón y la mujer