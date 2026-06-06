Thalía Valdivia gana 21K en Lima, Rodrigo Calderón conquista el teatro internacional y autoridades advierten sobre la “paquetería fantasma”

En el Semáforo de este sábado 6 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Thalía Valdivia ganó los 21K de la Maratón Lima 42K tras superar problemas de salud y mantiene su meta en Lima 2027 y Los Ángeles 2028. Segundo, Rodrigo Calderón afianza su carrera internacional en el teatro musical con pasos por Madrid, Nueva York y Washington, además de apoyar a la comunidad latina y migrante. Finalmente, las autoridades alertan sobre la “paquetería fantasma”, un esquema que usa datos de ciudadanos para evadir impuestos y controles aduaneros.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UN NUEVO LOGRO PARA THALÍA VALDIVIA

Thalía Valdivia volvió a demostrar su capacidad de superación al ganar los 21K de la Maratón Lima 42K, pese a más de dos meses sin entrenar por problemas de salud. La atleta huanuqueña, mejor latinoamericana en la maratón olímpica de París 2024, recordó los sacrificios para combinar sus estudios de Derecho con exigentes entrenamientos. Hoy, convertida en abogada y fondista de élite, destaca el crecimiento del running en el Perú y mantiene la mira en los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y Los Ángeles 2028.

🟢DEL PERÚ AL TEATRO MUNDIAL

El actor, cantante y bailarín peruano Rodrigo Calderón viene consolidando una carrera internacional que lo ha llevado de Lima a Madrid, Nueva York y Washington. Tras formarse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y obtener una beca completa en la American Musical and Dramatic Academy de Nueva York, ha participado en importantes producciones de teatro musical. Hoy integra el elenco de Aguardiente: The Musical en Washington y también impulsa iniciativas que fortalecen la comunidad latina y migrante a través del arte y el deporte.

🔴PAQUETERÍA FANTASMA

Las mafias de la ‘paquetería fantasma’ están utilizando datos de ciudadanos sin su consentimiento para importar mercancías y evadir controles aduaneros. Su estrategia consiste en fraccionar grandes compras en múltiples envíos menores a US$200, haciéndolos pasar por adquisiciones personales para evitar impuestos y requisitos legales. Según la Sunat, esta modalidad permitió intentar ingresar al país cientos de celulares y perfumes valorizados en más de S/600.000. Las autoridades advierten que este esquema fomenta la evasión tributaria, la competencia desleal y la suplantación de identidad.