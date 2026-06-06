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Thalía Valdivia gana 21K en Lima, Rodrigo Calderón conquista el teatro internacional y autoridades advierten sobre la “paquetería fantasma”

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 6 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    La olímpica peruana Thalía Valdivia celebra su victoria en los 21 kilómetros de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026. (Foto: La Tribuna del Running)
    La olímpica peruana Thalía Valdivia celebra su victoria en los 21 kilómetros de la Maratón adidas Rímac Lima 42K 2026. (Foto: La Tribuna del Running)

    En el Semáforo de este sábado 6 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Thalía Valdivia ganó los 21K de la Maratón Lima 42K tras superar problemas de salud y mantiene su meta en Lima 2027 y Los Ángeles 2028. Segundo, Rodrigo Calderón afianza su carrera internacional en el teatro musical con pasos por Madrid, Nueva York y Washington, además de apoyar a la comunidad latina y migrante. Finalmente, las autoridades alertan sobre la “paquetería fantasma”, un esquema que usa datos de ciudadanos para evadir impuestos y controles aduaneros.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.