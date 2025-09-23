En el Semáforo de este lunes 22 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el proyecto minero Tía María iniciará construcción en octubre, elevando 27% la producción cuprífera arequipeña con inversión de US$1.802 millones y generando 3.500 empleos. Segundo, la selección peruana derrotó a Chile 3-0 y conquistó el bronce en el Sudamericano de vóley Sub 17, clasificando al Mundial Chile 2026. Finalmente, existe déficit de S/364 millones para las elecciones 2026, comprometiendo su organización.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢EXPECTATIVA POSITIVA PARA LA MINERÍA

El proyecto minero Tía María iniciará su construcción en octubre, lo cual elevará 27% la producción cuprífera arequipeña hacia el 2027 con 120.000 toneladas anuales de cátodos de cobre. Esta inversión estratégica de US$1.802 millones reactiva la economía regional tras años de conflictividad social superados mediante diálogo constructivo. El proyecto utilizará tecnología ESDE de vanguardia con agua de mar, generará 3.500 empleos durante construcción y contribuirá US$3.800 millones en impuestos.

🟢EL CLÁSICO FUE PARA PERÚ

La selección peruana derrotó contundentemente a la de Chile por 3-0 en sets corridos y conquistó la medalla de bronce en el Sudamericano de vóley Sub 17, disputado en el polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Las jóvenes dirigidas por Marcello Bencardino cobraron revancha del clásico del Pacífico y clasificaron al Mundial Chile 2026, en lo que significa su segunda participación histórica. Sofía Olavarría destacó con 14 puntos en la victoria. Estas promesas demuestran que el futuro del vóley peruano es promisorio.

🔴FALTAN RECURSOS PARA LAS ELECCIONES

Un informe de El Comercio reveló que existe un déficit presupuestario para las elecciones del 2026. Los organismos electorales solicitaron S/864 millones, pero solo recibieron S/500 millones, lo que deja un faltante de S/364 millones, que compromete la organización de los comicios más complejos de la historia. Esta insuficiencia presupuestaria afecta actividades esenciales como fiscalización partidaria, instalación de jurados especiales y capacitación ciudadana. Es lamentable que el gobierno no priorice el financiamiento del próximo proceso electoral.