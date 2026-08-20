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¿Tiene la innovación tecnológica bandera política?

“Idealmente, una política tecnológica seria debe trascender partidos sin volverse apolítica: necesita acuerdos duraderos, soberanía digital, control democrático y una misión nacional ambiciosa”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Pero la celebración periódica de elecciones no bastará para impedir a las grandes tecnológicas crear una pesadilla altomodernista". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "Pero la celebración periódica de elecciones no bastará para impedir a las grandes tecnológicas crear una pesadilla altomodernista". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Apareció recién en las redes sociales la pregunta sobre si la ciencia, la tecnología y la innovación tienen ideología, a propósito de las declaraciones de un novel parlamentario. Más allá de las autopercepciones ideológicas, en estos asuntos lo decisivo no es si una herramienta tecnológica “es” de derecha o de izquierda, sino qué proyecto de sociedad orienta su desarrollo, quién controla sus infraestructuras y bajo qué reglas se distribuyen sus beneficios.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.