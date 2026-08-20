¿Tiene la innovación tecnológica bandera política?

Apareció recién en las redes sociales la pregunta sobre si la ciencia, la tecnología y la innovación tienen ideología, a propósito de las declaraciones de un novel parlamentario. Más allá de las autopercepciones ideológicas, en estos asuntos lo decisivo no es si una herramienta tecnológica “es” de derecha o de izquierda, sino qué proyecto de sociedad orienta su desarrollo, quién controla sus infraestructuras y bajo qué reglas se distribuyen sus beneficios.

La digresión del parlamentario Jair Manrique –según su declaración, de centroderecha, aunque haya llegado a la Cámara de Diputados con una agrupación más cercana a la centroizquierda– ofrece una excusa para salir del anecdotario y plantear una pregunta de fondo: ¿debería la ciencia, tecnología e innovación (CTI) quedar atrapada en las coordenadas ideológicas de cada gobierno o, por su capacidad de moldear la productividad, la educación, la seguridad, la salud y la administración pública, exige más bien acuerdos que sobrevivan a los lustros de gobierno?

La experiencia comparada sugiere lo segundo, aunque con matices. Finlandia, por ejemplo, gobernada por una coalición de derecha, mantiene una “Comisión Parlamentaria del Futuro” concebida para pensar asuntos estratégicos con perspectiva intergeneracional y lógica multipartidaria.

Chile y Uruguay ya han desarrollado experiencias semejantes. Desde otra tradición intelectual –más socialdemócrata–, Mariana Mazzucato ha propuesto las políticas “misionales”, capaces de articular al Estado, ciencia e inversión privada alrededor de objetivos nacionales que no deberían evaporarse con el siguiente Gabinete. Es decir, distintas familias de pensamiento político pueden coincidir en algo esencial: la innovación necesita horizonte, continuidad institucional y propósito.

Sin embargo, ese consenso no agota el problema. Como advierte Cecilia Rikap desde la teoría de la dependencia digital, no basta con acordar una misión si la infraestructura, los datos, la capacidad de cómputo y buena parte del conocimiento estratégico permanecen concentrados en pocas corporaciones globales. Allí aparece la dimensión política de la tecnología: no porque un algoritmo milite, sino porque las condiciones bajo las cuales se diseña, financia, regula y despliega determinan quién acumula poder y quién queda subordinado. Y, a su vez, desde la encíclica “Magnifica Humanitas” surge una advertencia complementaria: la tecnología adquiere el rostro de quienes la diseñan y utilizan; por eso, su gobernanza no puede reducirse a eficiencia, sino que debe incorporar la dignidad humana, el bien común y la responsabilidad intergeneracional.

Quizá, entonces, la pregunta no sea si la CTI tiene bandera ideológica, sino saber quién sostiene su mástil. Idealmente, una política tecnológica seria debe trascender partidos sin volverse apolítica: necesita acuerdos duraderos, soberanía digital, control democrático y una misión nacional ambiciosa, como para que la próxima innovación no nos encuentre simplemente preocupados por contratos de leasing en la nube, sino, más bien, para determinar qué papel queremos tener como ciudadanos digitales del Perú.