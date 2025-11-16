“Ahí está el detalle” es una de las películas más conocidas del cómico mexicano Cantinflas. Una de sus escenas memorables transcurre en la audiencia de un juicio en el que él es el acusado. La confusión verbal que genera su enredada forma de hablar contagia al juez, al fiscal y a los abogados y todos terminan hablando incoherencias, al estilo del protagonista.

La última audiencia del juicio oral por el golpe de Estado contra Pedro Castillo nos hizo recordar este pasaje de la película. El viernes, en sus alegatos finales, su abogado Ricardo Hernández Medina, recordando la célebre e incomprensible parábola de su patrocinado sobre el niño y el pollo, dijo al tribunal: “Ustedes ahora tienen el pollo en sus manos. O ustedes lo entregan vivo o ustedes lo entregan muerto, o ustedes lo absuelven o ustedes lo condenan”. Con este despliegue retórico y estos argumentos de defensa, todo indica que el destino del pollo está consumado.

Es imposible tomar en serio a Pedro Castillo o a los personajes de su entorno. Los episodios más recordados de su desastrosa presidencia, cada audiencia de su juicio oral, cada maniobra legal de sus defensores son material puesto en bandeja para el guion de una comedia de situaciones. Hasta el día más dramático de su vida, el 7 de diciembre del 2022, será recordado por el golpe de Estado más papanatas de la historia.

Cada noticia que gira en torno a Castillo viene con un bonus track insólito. Esta semana, el expresidente presentó una denuncia penal contra 100 congresistas que aprobaron su vacancia. El detalle es que esta incluye a dos parlamentarios que ya fallecieron: Enrique Wong y Hitler Saavedra.

La tragicomedia cede paso al drama cuando recordamos que este personaje tuvo en sus manos las riendas del país. Y ahora pretende encabezar la lista al Senado de Juntos por el Perú. Pero el juicio oral por su fracasado golpe ya está en su recta final y una severa sentencia judicial podría bajar el telón del circo.