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Tierra de nadie

“Este caos no es un accidente: es un sistema sostenido por la falta de visión del Estado, que no entiende que un sistema de transporte es mucho más que solo construir vías rápidas y asfaltar calles”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    “La ley no puede aplicarse solo cuando me conviene. O nos comprometemos a exigir un Estado eficiente y a cumplir la ley, o seguiremos viviendo en tierra de nadie”. Foto: El Comercio
    “La ley no puede aplicarse solo cuando me conviene. O nos comprometemos a exigir un Estado eficiente y a cumplir la ley, o seguiremos viviendo en tierra de nadie”. Foto: El Comercio

    En el Perú, las reglas básicas de convivencia en sociedad no se respetan y cada quien actúa como si las reglas fueran para otros. Nunca para ellos. Esta semana caminaba por una avenida y cuando cruzaba la pista un taxista volteó sin poner el pie en el freno, sin siquiera mirar hacia adelante. No me vio. No me escuchó gritar. Ni a mí ni a su pasajera. Pero lo que pudo ser un accidente fatal, se quedó en un casi. El carro pudo desviarse para no atropellarme. Me esquivó y siguió su camino. No se detuvo. Nada extraordinario. Nada que amerite una denuncia. Nada que no pase todos los días. Un incidente más de los miles que cada día ocurren en un país donde hay siete muertes diarias por accidentes de tránsito.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.